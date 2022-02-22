«تخصصي العيون»: 3 نصائح مهمة للوقاية من أضرار موجة الغبار

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة لحماية العين أثناء التقلبات الجوية، وموجة الغبار، خاصة لمن يعاني من الحساسية أو أجرى عملية جراحية في العين. ونصحت “تخصصي العيون”، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، من لديهم حساسية، أو أجريت لهم عملية جراحية بالعين حديثا بما يلي: 1- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة 2- في حالة الضرورة يفضل ارتداء النظارات 3- وضع الغطاء الواقي للعين لمن أجرى عملية للعين

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