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شكرا لقرائتكم خبر عن يتوافر في هذه الأطعمة.. «الصحة»: 3 أعراض لنقص فيتامين د في الجسم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية فيتامين (د) لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر في عدد من الأطعمة منها “الأسماك، والكبد، واللحم الأحمر، والحليب”.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين (د).
وبينت وزارة الصحة، أن أعراض نقص فيتامين (د) تشمل التالي:
1- الكساح عند الأطفال
2- إرهاق
3- ألم في العظام والمفاصل
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