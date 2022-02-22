شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. علماء يرصدون نشاط دماغ الإنسان عند الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تمكن العلماء لأول مرة من تسجيل النشاط الحاصل في دماغ بشري وهو يفارق الحياة.

وساعد هذا الإنجاز العلمي على رصد الموجات الدماغية المرتبطة بعدة عمليات مثل الحلم واستحضار الذكريات، بحسب موقع “أطلس نيوز”.

وفي البداية، لم يجر الباحثون، دراستهم بهدف قياس نشاط الدماغ البشري، في لحظة الوفاة، لكنهم وصلوا إلى الخلاصة المفاجئة، عن طريق الصدفة.

وكان الباحثون يراقبون موجات الدماغ لدى رجل مسن يبلغ 87 عاما، وهو مصاب بمرض الصرع، وذلك عن طريق جهاز التخطيط الكهربائي.

لكن الرجل المريض أصيب بنوبة قلبية، خلال إنجاز الدراسة، ثم توفي من جراء ذلك، وهو ما أتاح للباحثين أن يسجلوا 15 دقيقة من نشاط الدماغ، أثناء الوفاة.

ورصدت الدراسة التي مدتها 30 ثانية توقف عضلة القلب، فلاحظوا زيادة نشاط الموجات الدماغية التي تعرف بـ”موجات غاما”.

وترتبط موجات “غاما” بعمليات مثل الحلم والتأمل واسترجاع الذاكرة، وهذا الأمر أتاح معرفة ما يشعر به الإنسان وهو في الدقائق الأخيرة من حياته.