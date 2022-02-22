منها سماع الأغاني الحزينة.. 6 طرق غريبة للتغلب على القلق والتوتر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - قد تؤثر أعراض التوتر على الصحة بشكل كبير، الأمر الذي يدفعهم لتناول الأدوية والمسكنات للتغلب عليه.

ويعد القلق والتوتر من المشاعر التي تنتاب كثيرين، لكنهم لا يستطيعون التعامل معها أو التغلب عليها.

ما لا يعرفه هؤلاء أن هناك مجموعة من الطرقة غير المتوقعة والفريدة من نوعها التي تساعد في التغلب على القلق وتمنح الشعور بالهدوء بسهولة، رصدها موقع “برايت سايد” الأمريكي.

تقطيع الصابون

يساهم تقطيع الصابون بشكل كبير في التخلص من التوتر، ولتحقيق ذلك هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الصابون التي توفر تحفيزاً سمعياً وبصرياً.

سماع الأغاني الحزينة

رُغم غرابة الموضوع، فإن الأبحاث أظهرت أن الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الحزينة يساهم في التخلص من التوتر من خلال الحنين إلى الماضي واستعادة الذكريات.

الضغط على الإبهام

لدى أحد أصابعك قوى خارقة مهدئة، وهو إبهامك. يقول الأطباء إن النفخ في الإبهام يمكن أن يهدئ معدل ضربات القلب ويزيد من عمق تنفسّك.

وأيضاً الضغط على قاعدة الإبهام يساعد في تخفيف القلق، لذلك، يمكن القول إننا لدينا دائماً حل مضاد للتوتر في متناول اليد، بالمعنى الحرفي للكلمة.

اللعب بالصلصال

عادةً ما يُنظر إلى اللعب بالصلصال على أنه للأطفال فقط، لكن لا يوجد ما يمنع البالغين من الاستمتاع بهذه الأشياء اللطيفة الملمس لتخفيف التوتر.

العلاج من خلال اللعب الصلصال، يؤثّر على الجهاز العصبي عن طريق إرسال رسائل إيجابية، وهذا يعني ببساطة الشعور بالارتياح.

كما أنه يمكن بالكاد الشعور بالملل منه لتميزه بوجود أشكال وألوان مختلفة لا حصر لها.

عد العملات المعدنية

العد طريقة مجربة وحقيقية للتخلص من القلق تسمح لعقلك بالتركيز على شيء ما. وإدخال العملات المعدنية في هذه الطريقة كجانب مفيد آخر يرجع إلى أن لمس الأشياء المعدنية الصغيرة ورؤيتها أمامك بدلاً من مجرد تخيّل الأرقام يمكن أن يجعل التقنية أكثر فاعلية.

الضغط على قبضة اليد اليمني

عندما نشعر بالتوتر يتم تنشيط الجزء الأيمن من الدماغ، حيث تتمثل وظيفته في التحكم في العواطف. ولتحقيق التوازن بين الأشياء نحتاج إلى جعل الجزء الأيسر من الدماغ يعمل (مرتبط بالوظائف اللفظية والمنطق).

ونظراً لأن الجزء الأيمن من جسمنا يكون أكثر اتصالًا بالجزء الأيسر من الدماغ، فإن الضغط على قبضة اليد اليمنى وفكها يمكن أن يفي بالغرض.