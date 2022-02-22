التخلص من الكرش بفضل هذه المكونات السحرية

بيروت - نادين محمد -

الكرش من الأشياء التى تسبب الإزعاج لدى الكثير من السيدات، فهو يجعل المرأة تظهر بمظهر غير لائق، وتسعى الكثيرات ممن يعانون الكرش إلى الوصفات الطبيعية الآمنة على الصحة بشكل عام لذلك سوف نعرض لكِ عزيزتي القارئة أهم الوصفات التي تساعدك على إزالة الكرش .

أهم الوصفات التي تساعد على إزالة الكرش :

الشاي الأخضر والليمون لحرق دهون الكرش

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون .

كوب من الماء .

ملعقة صغيرة من الشاى الأخضر .

ملعقة صغيرة من النعناع .

طريقة التحضير

. ضعي الشاى الأخضر والنعناع فى الماء الساخن واتركيه منقوع فيه لمدة ٥ دقائق .

. صفي الخليط واضيفى عليه الليمون والعسل وتناوليه .

. يمكنكِ إستخدام هذه الوصفة ٣مرات فى اليوم وإذا كنتِ تعاني من وجود إلتهابات فى المعدة يفضل مرة واحدة يوميا .

الزنجبيل والخيار لتنحيف البطن والخصر

المكونات

٢ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور .

نصف ليمونة .

٤ كوب ماء .

نصف ثمرة من الخيار .

٣ملاعق صغيرة من ورق النعناع .

طريقة التحضير

. امزجي المكونات جميعاً مع بعضها ليلاً ثم انقعيها فى وعاء حتى الصباح .

. اشربي هذا المنقوع على مدار اليوم مقسماً على ٦ مرات فى اليوم .

. يمكنكِ إستخدام هذه الوصفة لمدة ٧أيام وسوف تحصلين على أفضل النتائج .

الليمون والعسل للتخلص من الكرش

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

٢ملعقة صغيرة من العسل .

كوب ونصف من الماء .

طريقة التحضير

. انقعي مسحوق القرفة فى الماء واتركيه لمدة ٧ دقائق .

. ضعي العسل على الخليط ثم قومى بتناوله فى الصباح الباكر وقبل الذهاب للنوم .

. يمكنكِ تكرار هذه الطريقة حتى تحصلين على أفضل النتائج .

الزبادى والليمون للتخلص من الكرش

المكونات

كوب زبادى خالى الدسم .

عصير نصف ليمونه .

طريقة التحضير

. قومي بعصر نصف الليمونة على كوب الزبادى وتناوله قبل النوم كبديل لوجبة العشاء .

. كرري هذه الوصفة كل يوم حتى نحصلِ على أفضل النتائج .

إقرئي أيضاً

رجيم الرمان للتخلص من دهون البطن والأرداف سريعاً

رجيم التمر واللبن في ٣ أيام أو أسبوع

جربي رجيم الماء لمدة 5 أيام أو مع الليمون