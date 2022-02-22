شكرا لقرائتكم خبر عن هل العالم في حاجة لجرعة معززة ضد كورونا.. دراسات حديثة تًجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أحدث الدراسات، أن جرعتين أو ثلاثة من اللقاح ضد فيروس كورونا، كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة.

وأوضحت أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض قد يستفيدون من جرعة رابعة، إلا أنها غير ضرورية لمعظم الناس.

وأكدت أنه يمكن لمتحور أوميكرون تفادي الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد جرعتين من اللقاح.

وأضافت أنه يمكن لأجزاء أخرى من الجهاز المناعي أن تتذكر وتدمر الفيروس على مدى عدة أشهر إن لم يكن سنوات.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أكثر من 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية وأكثر من 24 مليون شخص تلقوا جرعتين، مؤكدًا أن لقاحات كورونا لها الأثر الكبير في تراجع الإصابات اليومية بالفيروس والحالات الحرجة.

وأكد مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 108 ملايين و30 ألف جرعة.