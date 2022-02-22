شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول القهوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي القهوة، فلا شيء يريحك أكثر من الحصول على فنجان القهوة المعتاد، ويمكن أن يرفع مزاجك على الفور ويزيد من يقظتك ويقضى على شعور النعاس، لكن هل يمكن أن يكون للإفراط في تناول القهوة أي آثار جانبية على جسمك، فالإفراط في أي شيء يحوله من صحى إلى ضار، ونفس الشيء ينطبق على القهوة، حيث يرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الآثار الجانبية لشرب الكثير من القهوة خلال اليوم.

نوبات القلق

إذا تم تناول القهوة باعتدال، فيمكن أن تكبح نوبات القلق ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له آثار عكسية، حيث شرب الكثير من فناجين القهوة يوميًا يمكن أن يثير قلقك ويجعلك تشعر بمزيد من التوتر، حيث إن كوبا واحدا من القهوة يحتوي على حوالي 80-140 مجم من الكافيين، ويقال إن أكثر من 500 ملج من الكافيين يمكن أن تثير القلق ويجعلك تشعر بالتوتر.

الأرق

إن القدرة على إبقاء الناس يقظين ودرء الخمول هي أثمن ما تملكه القهوة، ويمكن أن يساعدك على الإبحار خلال يوم بطيء أو يساعدك على البقاء متيقظًا عندما تحتاج إلى قضاء ليلة كاملة، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين، خاصة أثناء الليل، إلى اضطراب جدول نومك والتسبب في الأرق على المدى الطويل.

اضطراب المعدة

من المعروف أن القهوة لها تأثير ملين على الجسم، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يفضلون تناول القهوة في الصباح الباكر لتخفيف حركات الأمعاء، حيث تساعد القهوة في إفراز هرمون يسمى الجاسترين، والذي يسرع نشاط القولون، ولكن الإفراط فى تناول القهوة خاصة فى النهار قد يسبب اضطرابًا في المعدة.

تقلبات ضغط الدم

قد يؤدي تناول الكثير من فناجين القهوة يوميًا أيضًا إلى تقلب ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين بمرور الوقت، مما قد يحد من تدفق الدم إلى القلب، ويعرض جسمك لخطر الإصابة بسكتة قلبية، فإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فعليك أن تكون حذرًا بشكل مضاعف بشأن تناول الكافيين لأنه يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

خفقان القلب

تناول الكثير من القهوة له تأثير محفز على جسمك مما يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع، ويمكن أن تسبب هذه الجرعة العالية من الكافيين تغيرًا في ضربات القلب أو خفقان القلب مما قد يجعلك تشعر بالتوتر أو القلق.

الإعياء

على الرغم من أن القهوة توفر دفعة للطاقة لبعض الوقت بعد أن يضرب الكافيين جسمك، إلا أن لها تأثيرات عكسية عندما يترك الكافيين الجسم، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن للقهوة تأثيرًا مرتدًا على الجسم بعد زوال تأثير الكافيين ويمكن أن تجعلك تشعر بالتعب أكثر من ذي قبل.