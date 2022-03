شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات صحية تحتوى على البروتين لفقدان الوزن والشعور بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع Eat this not that ، وصفات غذائية صحية غنية بالبروتين لفقدان الوزن، فهى وجبات سهلة ولذيذة ومليئة بالبروتين للمساعدة على تحقيق أهدافك الصحية.

وقال الموقع، إنه من أصعب الأشياء المتعلقة بفقدان الوزن إيجاد الوقت والطاقة والإبداع لتجربة وصفات صحية إذا كنت ممن يتنقلون كثيرًا أو معتادًا على طلب الكثير من الوجبات السريعة، فإن محاولة الطهي في المنزل من أجل تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن قد يكون أمرًا شاقًا.

وأضاف الموقع، عندما يتعلق الأمر بمعرفة ما يجب إعداده لتناول طعام الغداء على مدار الأسبوع،

إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام الصحي والبسيط لخيارات الغداء، قمنا بتجميع بعض وصفات الغداء المفضلة عالية البروتين لدينا والتي يسهل صنعها ومثالية لفقدان الوزن، ولمزيد من المعلومات حول كيفية تناول الطعام الصحي، لا تفوت عادات الأكل لفقدان دهون البطن مع تقدمك في العمر، كما يقول خبراء التغذية .



الفاصوليا مع البطاطا الحلوة

1. الفاصوليا والبطاطا الحلوة..

من السهل جدًا صنع سندويشات "التاكو" وهو مثالي للحصول على البروتين النباتي الخالي من الدهون لوجبة غداء سريعة لفقدان الوزن، ويمنحك مزيج الفاصوليا والبطاطا الحلوة الكثير من البروتين، بالإضافة إلى الألياف المفيدة.



سلطة الدجاج المشوى والافوكادو

2. سلطة الدجاج المشوي والأفوكادو..

سلطة دجاج مشوي مع الافوكادو وجبن الماعز او عين الجمل او الجوز، في بعض الأحيان، تعتبر السلطة حلاً لطيفًا لتناول الغداء لأنه من السهل تحضيرها ورائع تناولها أثناء التنقل، تمنحك هذه السلطة دفعة من البروتينات الخالية من الدهون من الدجاج، مع الدهون الصحية وأوميجا 3 من الأفوكادو والجوز.



ساندويتش الديك الرومى

3. شرائح الديك الرومى منخفضة السعرات الحرارية..

يوفر خيار شرائح الديك الرومي الكثير من البروتين مع 365 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، يعد استخدام خبز الحبوب الكاملة ميزة إضافية لأنك ستحصلين على كمية كبيرة من الألياف أيضًا.



برجر الفراخ

4. برجر الدجاج مع الطماطم..

يعد الدجاج أحد أفضل خيارات البروتين لفقدان الوزن لأنه لا يحتوي فقط على بعض أعلى مستويات البروتين من قطع اللحوم الشائعة، ولكنه بروتين خالي من الدهون، مما يعني أنه منخفض الدهون، برجر الدجاج سريع وسهل التحضير ويمكن وضعه على فراش من الخس أو خبز القمح الكامل، حسب أهدافك المحددة.



سلطة السيزر المشوية مع الخضروات

5. سلطة السيزر المشوية..

سلطة السيزر المشوية منخفضة السعرات الحرارية وتحتوى على الخضروات المشوية وشرائح الفراخ، يحب معظم الناس سلطة السيزر الجيدة، لكن الكثير من سلطة السيزر الموجودة على أرفف محلات البقالة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الزائدة، هذه الوصفة هي البديل المثالي منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين لتجربتها عندما تكون في مأزق وتحتاج إلى غداء سريع.



برجر التونة

6. برجر التونة المستوحى من المطبخ الآسيوي..

ليس عليك دائمًا اللجوء إلى الدجاج أو الديك الرومي عندما تحتاج إلى البروتين، التونة هي واحدة من أكثر الأسماك الغنية بالبروتين التي يمكنك شراؤها، وتوفر لك وصفة برجر التونة الكثير من البروتين، وحوالي 330 سعرة حرارية فقط في كل وجبة.