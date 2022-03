شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية عند التخلي عن تناول "قطع السعادة" الشيكولاتة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي الشوكولاتة، فأنت لست وحدك، وفقًا للبحث، يحتل الأمريكيون المرتبة التاسعة لأكبر 10 مستهلكين للشوكولاتة في العالم، وعلى الرغم من أن الشوكولاتة لذيذة، إلا أن بعض أشكالها قد يكون لها آثار سلبية على صحتنا كما يتضح.

ووفقا لما ذكره Eat this Not that ليست كل أنواع الشوكولاتة متساوية، على سبيل المثال، قد يكون للشوكولاتة الداكنة فوائد صحية عند تناولها باعتدال، ولكن الأنواع الأخرى، مثل الشوكولاتة البيضاء والحليب، يمكن أن تكون مليئة بالدهون والسكر المضاف.

وأضاف الموقع، إنه للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية من الكاكاو، عليك اختيار الشيكولاتة الداكنة بنسبة 70% أو أعلى، حيث إن "نسبة الكاكاو تخبرك أيضًا بنسبة السكر، على سبيل المثال، إذا تم تصنيف الشوكولاتة على أنها 50% من الكاكاو، فهذا يعني أنها مصنوعة من 50% من الكاكاو، و 50% من السكر ومنتجات ألبان.

ولكن حتى الشوكولاتة الداكنة الصحية يمكن أن تفرط في تناولها، إذا كنت تشعر أن عاداتك في تناول الشوكولاتة تؤثر سلبًا على صحتك، فيجب الاستغناء عنها، قد يكون التخلص من الشوكولاتة أمرًا صعبًا في البداية، ولكن يمكن أن يصنع المعجزات لكل من عقلك وجسمك، من الحصول على قسط أفضل من الراحة في الليل إلى التعرض لتقلبات مزاجية أقل.

إليك بعض الآثار المترتبة على التخلي عن الشوكولاتة لمدة 30 يومًا... 1. اعتدال الحالة المزاجية..

عندما نتوقف عن تناول الشوكولاتة، فإننا نتوقف أيضًا عن السكر، والذي يمكن أن يكون له تأثير على الحالة المزاجية لدينا، عندما تتخلص من السكر من نظامك الغذائي، فإنك تتخلص من أحد الأسباب الرئيسية لتقلب المزاج والتهيج، إن السكر مادة سامة يمكن أن تستنفد الطاقة بينما تلحق الضرر أيضًا بمستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية، والرغبة الشديدة، وغيرها من السلوكيات غير الصحية.

2. فقدان الوزن..

هل تواجه صعوبة في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن؟ يمكن أن يساعد التخلص من الشوكولاتة من نظامك الغذائي، حتى لو كان ذلك لمدة شهر فقط، في تقليل السعرات الحرارية والسكر مما قد يؤدي بعد ذلك إلى فقدان الوزن.

"نظرًا لأن السكريات المضافة غالبًا ما تكون مخبأة في الأطعمة والمشروبات، وخاصة في الشوكولاتة، فقد يكون من الصعب تتبع كمية السكر التي تتناولها كل يوم، يمكن أن يساعدك التقليل من السكريات المضافة على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة ".

3. التخلص من حرقة من المعدة..

وفقًا للبحث، قد يعاني ما يقرب من ثلث الأمريكيين من ارتداد الحمض أسبوعياً، عندما نفكر في الحموضة المعوية أو ارتجاع الحمض، قد تتبادر إلى الذهن صور صلصة الطماطم والكحول والأطعمة المقلية، لكن هل تعلم أن الشوكولاتة هي السبب أيضًا، الشوكولاتة غذاء حمضي ويمكن أن تسبب أو تفاقم أعراض حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، وكلما كانت الشوكولاتة أكثر حلاوة، زادت إثارة ذلك."

4 . النوم بشكل أفضل..

إذا كنت تنغمس في تناول الشوكولاتة في وقت لاحق من اليوم، فقد تجد صعوبة في النوم ليلاً، وذلك لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين ويمكنها أن تحافظ على نشاطك، حيث يجب الاعتدال في الكافيين، ولكن إذا كنت شخصًا يشرب القهوة في الصباح، فإن تناول الشوكولاتة في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يزعج نومك، "يمكن أن يساهم الكافيين أيضًا في القلق، لذا فإن تقليل الكمية التي تتناولها يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء".

من خطر الإصابة بمرض دهون الكبد غير الكحولي..

5. الاقلال

تحتوي قطعة واحدة فقط من شوكولاتة الحليب على 24 جرامًا من السكر، استمتع بواحدة منها مرتين في الأسبوع، أي ما يقرب من 200 جرام من السكر المضاف، وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2018، وجد أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد الدهني، من خلال تقليل تناول الشيكولاتة، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض مع تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.

6. أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية..

وجد أن هناك علاقة مباشرة بين تناول السكر المضاف وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال تبديل عاداتك في تناول الشوكولاتة للحصول على بدائل صحية، مثل الفواكه والمكسرات، يمكن تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.