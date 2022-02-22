شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغير دورتك الشهرية خلال العشرينيات والثلاثينيات الأربعينيات من العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تختلف الدورة الشهرية فى كل مرحلة عمرية من حيث الكمية وعدد الأيام التى تستمر فها والتغيرات التى تطرأ على الجسم ايضا، فمع تقدمك في العمر ستستمر دورتك في التكيف والتطور، ويرجع الفضل في ذلك إلى التغيرات الهرمونية الطبيعية المرتبطة بالعمر بالإضافة إلى التجارب مثل الحمل وانقطاع الطمث .

وهنا يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الدورة الشهرية فى كل مرحلة عمرية وهى فى "العشرينات، الثلاثينات، الاربعينات" ، وفقا لما ذكره موقع health

هنا ستكون دورتك الشهرية أكثر تقلبًا ومن ناحية أخرى عندما تتساوى دورتك الشهرية وتأتي أكثر أو أقل شهريًا، ستبدأ أيضًا في المعاناة من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية والتشنجات وألم الثدى، إذا لم تكن معتادًا على التعامل مع هذه الآثار الجانبية كل شهر، فقد تكون مفاجأة غير سارة.

في العشرينات من العمر

تغيير كبير آخر في الدورة الشهرية يحدث في العشرينات من العمر يتعلق بالاستمرار فى وسائل منع الحمل، و هذا هو العقد الذي قررت فيه العديد من النساء البدء في تناول موانع الحمل الهرمونية، فمن المرجح أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل إلى إحداث تغييرات في التدفق المعتاد.

في الثلاثينيات من العمر

بالنسبة للجزء الأكبر ، يجب أن يكون الحيض متوقعًا ومتسقًا في هذا العقد، قد تكون الأعراض مثل التدفق الغزير المفاجئ أو الألم الشديد أكثر من تقلصاتك المعتادة علامة على مشكلة أكبر النموات الحميدة التي تسمى الأورام الليفية ، والتي يمكن أن تترك لك نزيفًا شديدًا على سبيل المثال انتباذ بطانة الرحم الذي غالبًا ما يتسم بألم شديد والذي قد يستمر طوال الشهر ، عندما تكون المرأة في الثلاثينيات من عمرها.

دورتك الشهرية لا تعود عادة إلا بعد ستة أسابيع من الولادة إذا لم تكن ترضع ، كما تقول شيريل روس ، طبيبة أمراض النساء والتوليد في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ومؤلفة She-ology: The الدليل النهائي لصحة المرأة الحميمة. فترة . "وإذا قررت الإرضاع ، فلن تعود دورتك الشهرية حتى تتوقف أو تقلل عدد مرات الإرضاع."

علاوة على ذلك ، قد تؤدي ولادة طفل إلى تحولات طويلة الأمد في دورتك،"ستخبرك العديد من النساء أنه بعد الحمل ، تتحسن تقلصاتهن". "يمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من الأشياء ، ولكن بما أن فتحة عنق الرحم تصبح أكبر قليلاً ، فإن التدفق يخرج دون الحاجة إلى تقلصات الرحم القوية."

في الأربعينيات من العمر

تشير الأربعينيات من عمرك إلى بداية التقلبات الهرمونية في فترة ما حول انقطاع الطمث ، والتي تعد بمثابة مقدمة لانقطاع الطمث خلال هذا الوقت، عادةً ما تكون ثماني إلى عشر سنوات قبل انقطاع الطمث (والذي يحدث عادةً في أوائل الخمسينيات من العمر) ، يستعد جسمك لخط نهاية الدورة الشهرية.