أقوى مشروب لزيادة الوزن بشكل رهيب  

بيروت - نادين محمد -

كما خسارة الوزن، لا يمكن زيادة الوزن بسرعة كبيرة، لأن الجسم يحتاج إلى وقت كافٍ لإعادة بناء العضلات وتخزينها بطريقة صحية، بدلاً من تحويل الطعام إلى دهون. فالطريقة الفضلى لزيادة الوزن، وبحسب ما يجمع عليه الأطباء وخبراء التغذية، استهلاك كمية إضافية من السعرات الحرارية، تكون أكبر من تلك التي يحرقها الجسم بمعدل يتراوح بين 300 إلى 1000 سعرة حرارية يومياً، ما يساعد في زيادة الوزن تدريجياً.

لزيادة الوزن، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، غير أن العديد يلجأ إلى مشروبات الطاقة أو الغازية، وهذا أمر خاطىء ومضر! يجب الامتناع عن تناول هذا النوع من المشروبات واستبدالها بتلك الغنية بالعناصر الغذائية، تمد الجسم بالبروتينات، الفيتامينات، السعرات الحرارية، ما يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية.

من بين قائمة طويلة من المشروبات التي تساهم في زيادة الوزن، اخترنا الأفضل والأسرع منها، وهي على النحو التالي:

مشروبات لزيادة الوزن



يتصدر الحليب قائمة المشروبات التي تساعد على زيادة الوزن، خاصة الكامل الدسم، فهو يوفر البروتينات والعناصر الغذائية المختلفة للجسم، وكذلك السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من الحليب الداسم على نحو 149 سعرة حرارية، وعلى ما يقارب 8 غرامات من البروتين الذي يساعد على بناء الكتلة العضلية، بدلاً من الدهون.

ينصح بتناول كوبين من الحليب الكامل الدسم قبل الخلود إلى النوم وبعد ممارسة التمارين الرياضية، أو بإضافته إلى كوكتيل من الفواكه المفضلة، أو إلى العسل الأسود، الكاكاو أو لعصير جوز الهند... كذلك يمكن إعداد مشروب الحليب والتمر الذي يتكون من :



المكونات

• كوب من الحليب الكامل الدسم.

• ¼ كوب من الماء.

• 5 الى 6 حبات من التمر

• ملعقة طعام من مسحوق الزنجبيل .



الطريقة

• يضاف الماء الى الحليب، ثم يوضع المزيج على النار حتى الغليان.

• يرفع الحليب عن النار، ثم تضاف حبات التمر المنزوعة النوى والزنجبيل.

• يترك المشروب جانباً حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم يحفظ في البراد لليلة كاملة.

• في اليوم التالي، يخفق في الخلاط الكهربائي ويتم تناول قبل وجبة الفطور.

عصائر الفاكهة



نشرت في العام 2011 في مجلة The New England Journal of Medicine دراسة بينت فيه الفارق بين تناول ثمار الفواكه وعصير الفواكه لجهة السعرات الحرارية، فأعطت مثالاً عن البرتقال، مبينة أن كوب من ثمار البرتقال المقطعة الذي يقدر وزنه بـ 180 غراماً يحتوي على ما يقارب 85 سعرة حرارية، في حيوب كوب من عصير البرتقال بما يزن 240 مليلتراً على 110 سعرات حرارية، بالرغم من فقدانها الألياف المفيدة التي تحتويها أثناء عملية العصر.

بعض الأنواع من الفاكهة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، كالموز، المانجا... كذلك الفواكه المجففة مصدر غني بالسعرات الحرارية التي تساهم في زيادة الوصف، يمكن إضافتها إلى عصير الفواكه، كالمشمش المجفف أو الزبيب.

أيضاً يمكن إضافة الأفوكادو إلى العصائر لاحتوائه على نسب مرتفعة من السعرات الحرارية، إضافة إلى المكسرات الغنية بالدهون والألياف، كاللوز، الفول السوداني، الجوز، وغيرها....

إلى ذلك، يمكن المزج بين الحليب والعصائر وإعداد مشروبات صحية تساعد في الوقت نفسه على زيادة الوزن، كالتالي:

مشروب الموز والحليب



المكونات

• ثمرة من الموز.

• كوب من الحليب.

الطريقة

• يقطع الموز، ثم يخفق مع الحليب في الخلاط الكهربائي.

• يتم تناوله بين الوجبات لمرات عدة في اليوم.

مشروب الكاكاو وزبدة الفول السوداني



المكونات

• ملعقة من زبدة الفول السوداني.

• ملعقتان من الكاكاو.

• كوب من الحليب.

• القليل من المكسرات.

• قطع من الشوكولا.

الطريقة

• يمزج الحليب مع الكاكاو وزبدة الفول السوداني.

• تضاف المكسرات وقطع الشوكولا بعد برشها إلى مشروب الكاكاو وزبدة الفول السوداني.

• يتم تناول كوب منه بين الوجبات.



