رجيم لبنات الجامعة والثانوية ينقص 10 كيلو في اسبوعين    

بيروت - نادين محمد -

من المهم تعلم طريقة رجيم ينقص 10 كيلو في اسبوعين مخصص لبنات الجامعة والثانوية. وهو لا يؤثر على درجة التركيز ولا يسبب الاحساس بالتعب ولا النقص في اي نوع من المغذيات الاساسية. وتطلق على هذا الرجيم تسمية حمية التوست والجبنة. وهو يسمح بتناول اصناف مختلفة يمكن ان تؤمن للجسم المكونات التي يحتاج اليها لكي يؤدي وظائفه الحيوية.



برنامج رجيم لإنقاص 10 كيلو



يمكن بنات الجامعة والثانوية اذاً تعلم طريقة رجيم ينقص 10 كيلو في اسبوعين. ولهذا يجب تطبيق هذا البرنامج.



الاسبوع الاول



الفطور لكل الايام. قطعتان من التوست مع الجبنة، نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

الاثنين

الغداء. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار من دون ملح، قطعتان من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

العشاء. طبق من سلطة الشمندر مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة فاكهة موسمية.



الثلاثاء

الغداء. طبق متوسط الحجم من الارز المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. كوب من الحليب قليل الدسم، قطعتان من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، حبة تفاح.

الأربعاء

الغداء. طبق من سلطة التونة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق سلطة، قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة جبنة صغيرة خفيفة الدسم.



الخميس

الغداء. طبق من الخضار المشوية على البخار، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. كوب من حليب خال من الدسم مع ملعقة وسط من العسل، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء قليلة الدسم، حبة فاكهة موسمية.

الجمعة

الغداء. طبق متوسط الحجم من الارز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع صلصة خفيفة.

العشاء. كوب من العصير الطبيعي الطازج، قطعتان متوسطتا الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

السبت

الغداء. طبق كبير من السلطة المشكلة التي تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من التوست المحمص الكامل.

العشاء. طبق من شوربة الخضار المحضرة بطريقة صحية، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

الاحد

الغداء. طبق من الارز المحضر على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع صلصة خفيفة.

العشاء. كوب من عصير طبيعي طازج، قطعتان متوسطتا الحجم من التوست المحمص، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، حبة فاكهة موسمية.



الاسبوع الثاني



الفطور لكل الايام. حبة خيار، قطعتا توست متوسطتا الحجم مع قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، كوب من عصير فواكه طازج.

الاثنين

الغداء. طبق من سلطة مشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من شوربة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

الثلثاء

الغداء. قطعة من الستيك المشوي من دون دهون، طبق من السلطة المشكلة، قطعة توست صغيرة محمصة.

العشاء. طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من التوست الكامل، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، حبة فاكهة مثل التفاح او البرتقال.

الاربعاء

الغداء. طبق من السمك المشوي مع شرحات الليمون، طبق من السلطة، قطعة من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. طبق من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة من التوست المصنوع من القمح الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

الخميس

الغداء. طبق من الارز المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

العشاء. كوب من العصير الطازج، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء خفيفة.

الجمعة

في هذا اليوم يسمح بتكرار برنامج اي يوم آخر من ايام الاسبوع.

السبت

الغداء. طبق من الخضار المسلوقة او المطهوة على البخار مع الاعشاب المنكهة، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، قطعة من التوست المحمص الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة المشوية قليلة الدسم، طبق من سلطة الفاكهة.

الاحد

الغداء. طبق معكرونة مع القيل جداً من الزيت وصلصة خفيفة، طبق سلطة.

العشاء. كوب حليب مع القليل من العسل، قطعة متوسطة الحجم من التوست، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم. وهكذا يمكن تطبيق برنامج رجيم ينقص 10 كيلو في اسبوعين بنجاح.



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