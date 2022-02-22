شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من كلف الحمل.. تجنبى التقشير والعلاج بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حب الشباب وحروق الشمس إلى الطفح الجلدي، مشاكل الجلد كثيرة، تُعرف إحدى هذه الحالات الجلدية باسم الكلف، إنها حالة تظهر فيها بقع داكنة على الجلد لأسباب مختلفة، تواجه العديد من النساء هذه المشكلة في فترة الحمل، في حين أنه شائع ولا يسبب الكثير من الأذى، فى السطور المقبلة سنوضح إليك ما يجب فعله إذا كنت تعانى من الكلف وما يجب تجنبه ، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

وقالت الدكتورة جيشري شاراد، طبيبة الأمراض الجلدية بالهند: "يُنظر إلى الكلف على أنه بقع بنية داكنة على الخدين والأنف ويمكن أن ينتشر في النهاية إلى الوجه بالكامل، عندما يحدث أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، ويمكن يختفى الكلف من تلقاء نفسه أو مع كريمات تفتيح الصباغ، وفى بعض الحالات يمكن أن يتضاءل الكلف ولكنه لا يختفي تمامًا".

إليك ما يجب فعله إذا كنت تعاني من الكلف:

1. لا تنس استخدام واقي الشمس كل ساعتين عندما تكون خارج المنزل وتذكر قاعدة الإصبعين، وهي في الأساس تقنية تقيس فيها كمية الواقي من الشمس الذي تضعه على وجهك.

2. يوفر واقي الشمس الحماية لبشرتك، لذا يمكنك استخدامه حتى عندما تكون في المنزل.

3. يمكنك استخدام كريم تفتيح البشرة الذي يحتوي على حمض الكوجيك والأربوتين وفيتامين سي وغيرها.

4. اقترحت دكتورة الأمراض الجلدية استخدام AHA أثناء الرضاعة الطبيعية.

إليك كل ما يجب عليك تجنبه:

1. الامتناع الصارم عن تجربة أي علاج منزلي أو أي نوع آخر من طرق العناية بالبشرة في المنزل.

2. تجنب التقشير والعلاج بالليزر في هذا الوقت.

3. تجنب استخدام أي كريمات موضعية تحتوي على الستيرويد، أثناء شراء الكريم، تحقق وتأكد من عدم احتوائه على المنشطات.