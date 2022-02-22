شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. نصائح اتبعها عند الخروج من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلاً، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه نصائح يجب اتباعها عند الخروج من المنزل، والتعرض لبرودة الطقس الشديدة، وذلك كالتالى وفقًا لموقع "HEALTHLINE":

- أكد التقرير ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتدفئة الجسم جيدًا حتي تحمي نفسك من تسرب برودة الطقس الذي يزيد من فرص إصابتك بنزلات البرد الشديدة.

- مع وجود تحذيرات من زيادة فرص تساقط الأمطار، عليك اصطحاب الشمسية أو غطاء للرأس، حتي تحمي نفسك من الأمطار.

- في حالة الخروج من المنزل، عليك تغطية الأنف بكمامة طبية حتي لا يتسرب برودة الطقس داخل الجهاز التنفسي العلوي، ويتسبب في تعرضك للإصابة بنزلات البرد القاسية.

- بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضي حساسية الصدر والذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، عليهم تناول العلاجات الموصي بها في المواعيد المحددة.

- أخيرا نصح التقرير، بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة بشكل عام، وخلال فصل الشتاء بشكل خاص، وذلك لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، ويتم ذلك عن طريق تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي، وأيضا الخضروات.