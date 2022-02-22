شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلوث الهواء يؤثر على جودة الحيوانات المنوية؟.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوس بطريقة خاطئة، وأيضا ارتداء الملابس الضيقة، ووضع الهاتف النقال في الجيب الخلفي للبنطلون، جميعها عادات أثبتت الدراسات الطبية أنها تؤثر على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل، وقد تكون من أبرز الأسباب المؤدية لتأخر الإنجاب.

ولكن أظهرت دراسة صينية نشرت في جريدة " ديلي ميل" البريطانية، أن هذه العوامل ليست فقط السبب في حدوث مشاكل بجودة الحيوانات المنوية للرجل، بل أيضا تعرضه لتلوث الهواء له دور كبير في حركة وقدرة وجودة الحيوانات المنوية.

و حللت الدراسة بيانات أكثر من 30 ألف رجل في الصين ، منهم من يعيش في مناطق ذات الهواء الملوث وشديد التلوث إلي منعدمي التلوث، وثبت أن الرجل الذين يعيشون في مدن شديدة التلوث يعانون من حيوانات منوية ضعيفة، وهذا ما جعل الباحثون الصينيون يعتقدون أن معالجة الهواء التلوث تعزز خصوبة الرجال.

وأثبتت الدراسة، أن حركة الحيوانات المنوية لدي الرجال تتأثر نتيجة لتعرضه للتلوث الشديد، وهذا ما أكدته دراسات مماثلة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، حيث ثبت أن انخفاضا في أعداد الحيوانات المنوية وحركتها تتأثر بالتعرض للتلوث.