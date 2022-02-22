شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في جسدك يكشف لك 5 أمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يظهر عدد من العلامات في الفم، والتي تنذر وتحذر من عدة أمراض خطيرة يمن التنبه لها مبكرا.

1- داء السكري

جفاف الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط من العلامات المبكرة لمرض السكري، وإذا لاحظ طبيب الأسنان ذلك فسوف يوصي المريض بإجراء فحص دم لضمان تشخيص دقيق.

2- هشاشة العظام

يمكن أن تظهر فحوصات العظام الروتينية علامات تدل على أن نقص الكثافة قد يكون بسبب هشاشة العظام.

3- فقر الدم

إذا كانت بطانة الفم شاحبة جدا، فقد تكون هذه علامة على إصابة المريض بفقر الدم، وهي حالة يفقد فيها الجسم خلايا الدم الحمراء الكافية لتوزيع الأكسجين.

4- الإجهاد

ويمكن أن يتسبب الإجهاد في ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية وقد يكون قاتلا، فمن الممكن أن يكون طحن الأسنان المفرط علامة على المعاناة من الإجهاد.

5- السرطان

يمكن أن يكشف سرطان الفم عن نفسه مع ظهور آفات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم.