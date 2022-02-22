هل من علاج لضحايا النوبات القلبية… قريباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في آخر الدراسات التي ثبت من خلالها ان هناك علاج جيني رائد يجنّب ضحايا النوبات القلبية أضراراً لا يمكن إصلاحها!, يمكن علاج ضحايا النوبات القلبية قريباً، بعلاج جيني رائد لتجنيبهم أضراراً لا رجعة فيها.

وفي مقال نشرته “دايلي ميل” وترجمته “صوت بيروت انترناشونال” حدد باحثون بريطانيون جينات ضارة يتم تشغيلها في الخلايا بعد النوبات القلبية، مما يتسبب في إصابة المرضى بفشل القلب الدائم.

يتم تشخيص حوالي 200000 بريطاني بفشل القلب كل عام، في معظم الحالات بعد نوبة قلبية, لا يوجد علاج لهذه الحالة المنهكة والمقصّرة للحياة.

لكنّ بحثاً رائداً على مستوى العالم أجراه فريق في جامعة إدنبرة كشف عن تغيرات جينية حاسمة مرتبطة بالضرر بعد نوبة قلبية, وقد مهد هذا الطريق لخيارات العلاج المتطورة التي لديها القدرة على وقف الملايين من تطوير قصور القلب غير قابل للشفاء في المستقبل.

قام العلماء بتحليل عينات من الأنسجة من القلوب القديمة للمرضى الذين أصيبوا مؤخراً بنوبة قلبية وتلقوا عملية زرع, وقارنوا ذلك بأنسجة القلب السليمة، حتى يتمكنوا من تحديد الجينات الدقيقة المعبر عنها في الأوعية الدموية التالفة وخلايا القلب, يعمل الخبراء الآن على تطوير علاجات جينية يمكن حقنها بعد نوبة قلبية لمنع التغيرات الجينية التي تسبب تلف الخلايا على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة مايري بريتان، التي تقود البحث، لصحيفة ديلي ميل “لقد كان إنجازاً كبيراً “، مضيفة: “يمكننا بشكل أساسي رسم خريطة للتعبير الجيني للنوبة القلبية للمريض البشري، والتي لم تكن ممكنة من قبل.”

“عندما يصاب المريض بنوبة قلبية، تموت ملايين الخلايا على الفور. بعد ذلك تستمر الخلايا في الموت، يمكن أن ينتشر الضرر وهذا ما يسبب قصور القلب.”

“نريد إيجاد علاجات يمكن إعطاؤها للمرضى في مرحلة مبكرة لمنع حدوث قصور القلب.”

“نحن ندرس المرضى الذين أصيبوا مؤخراً بنوبة قلبية وننظر إلى الجينات التي يتم تشغيلها، وبالتالي قد تكون أهدافاً جيدة للعلاجات الجينية.”

يتضمن العلاج الجيني تغيير الجينات داخل خلايا الجسم، على سبيل المثال عن طريق إصابتها بفيروس غير ضار تم هندسته وراثياً لاستبدال أو إلغاء تنشيط جين معيب.

وقالت الدكتورة بريتان أنّ العلاجات يمكن حقنها بعد فترة وجيزة من نوبة قلبية لإيقاف الجينات التي تؤدي إلى الضرر, يمكنهم أيضاً تحفيز الجينات التي تساعد الخلايا في الأوعية الدموية والقلب على إصلاح نفسها بعد نوبة قلبية.

وأضافت: “العديد من الأجناس الأخرى، مثل أسماك الزرد، يمكنها إصلاح عضلة القلب الخاصة بها، ونريد تكرار ذلك في البشر.”, “نريد استهداف الجينات وتعزيز عملية إصلاح أكثر نجاحاً، والتي بدورها، تؤدي إلى إنقاذ المناطق المتضررة من عضلة القلب.”

” نريد أن ننظر إلى العلاج الجيني الذي ينتقل إلى الأوعية الدموية والقلب. لذلك إذا قمت بتقديمه، فإنه سيعزز نمو الأوعية الدموية وتجديدها”, يعيش ما يقرب من مليون شخص في المملكة المتحدة مع قصور القلب، ويتم إدخال حوالي 100ألف شخص إلى المستشفى بنوبة قلبية كل عام.

يتم تمويل أبحاث الدكتورة بريتان من قبل مؤسسة القلب البريطانية، والتي تهدف إلى جمع 3 ملايين دولار للدراسات في الطب التجديدي كمؤسسة خيرية لماراثون لندن 2022.

وقال البروفيسور متين أفكيران، المدير الطبي المساعد في مؤسسة بي إتش إف: “هذا المشروع، وسبعة آخرين، سيدفعون حدود ما يمكن أن يحققه العلم حتى لا يضطر ما يقرب من مليون شخص إلى المعاناة من آثار هذه الحالة المنهكة.”, “مثل هذا البحث المبتكر يمكن أن يؤدي إلى تقدم كبير في كيفية تعاملنا مع قصور القلب.”