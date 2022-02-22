شكرا لقرائتكم خبر عن أكدت أهمية فحص الزواج.. «الصحة»: 3 احتمالات لإصابة الأبناء بالأمراض الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية مراعاة التوافق الطبي للزواج الآمن، وهو ما يحدث من خلال مراعاة أن يكون فيها كلا الطرفين أو أحدهما سليمًا وما هو يمكن معرفته من خلال فحص الزواج.

وحددت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة” احتماليات إصابة الأبناء بأمراض وراثية، وفقا لنتائج فحص الزواج للأب والأم.

وأضافت الصحة أن حالات الزواج الآمن تتضمن التالي :

– زواج رجل وامرأة لا يحملان أمراضًا وراثية

– زواج امرأة سليمة برجل يحمل المرض ولا تظهر عليه أعراضه

– زواج رجل سليم بامرأة مريضة وتظهر عليها أعراض المرض الوراثي.

• بينما تتضمن حالات الزواج غير الآمن ما يلي:

1- زواج رجل وامرأة يحملان مرضًا وراثيًا لا تظهر أعراضه عليهما

2- زواج رجل يحمل مرضًا وراثيًا تظهر أعراضه عليه بامرأة تحمل مرضًا لا تظهر أعراضه

3- زواج رجل وامرأة مريضين وتظهر عليهما الأعراض.