أخطرها رقم (3).. 7 أضرار خطيرة ومدمرة للصحة بسبب تدخين الشيشة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يحذر الأطباء وخبراء الصحة من خطورة التدخين بصفة عامة وتدخين الأرجيلة أو ما يعرف بالشيشة بصفة خاصة. ويوضح الأطباء أن الأرجيلة أو الشيشة تسبب الأضرار التالية: 1- تؤدي إلى حدوت سرطانات الرئة والفم والمريء والمعدة. 2- ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 3- تناقص الخصوبة عند الذكور والإناث. 4- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية . 5- تضر باللياقة البدنية للإنسان . 6- الإصابة بالإكزيما وأمراض الجلد, التي تظهر على أصابع اليد الذي تمسك الشيشة . 7- وجد أن النساء الحوامل اللائي كن يدخن الشيشة يحدث ضيق بالتنفس لدى أغلب مواليدهن.

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