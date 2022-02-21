شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض انسداد الشرايين التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض انسداد الشريان التاجي هو تضيق أو انسداد في الشرايين التاجية عادة ما ينتج عن تراكم مادة دهنية تسمى البلاك، ويسمى مرض الشريان التاجي أيضًا بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب الإقفارية.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فأن الشرايين التاجية هي الأوعية الدموية التي تمد عضلة القلب بالدم الغني بالأكسجين للحفاظ على ضخ الدم، و تقع الشرايين التاجية أعلى عضلة القلب مباشرةً.

يحدث مرض الشريان التاجي بسبب تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين هو تراكم الترسبات داخل الشرايين، حيث تتكون البلاك من الكولسترول والمواد الدهنية والفضلات والكالسيوم ومادة الفيبرين التي تصنع الجلطات مع استمرار تجمع الترسبات على جدران الشرايين.

يمكن أن تسد اللويحة الشرايين أو تتلفها، ما يحد أو يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب، إذا لم يحصل قلبك على ما يكفي من الدم، فلن يتمكن من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، وهذه الحالة تسمى نقص التروية، قد يؤدي عدم وصول كمية كافية من الدم إلى عضلة القلب إلى الشعور بعدم الراحة في الصدر أو ألم في الصدر (يسمى الذبحة الصدرية ). كما أنه يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية .

من يصاب بمرض الشريان التاجي؟

تزداد خطورة إصابتك بمرض الشريان التاجي إذا كنت:

-لديك مستوى مرتفع من الكوليسترول (خاصة ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار LDL وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد HDL).

-تعاني من ارتفاع ضغط الدم .

-تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

-مصابة بداء السكري .

-مدخن.

-كنت رجلاً فوق 45 عامًا أو امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

-يعانون من زيادة الوزن.

-غير نشيطين بدنيًا.

ما هي أعراض مرض الشريان التاجي؟

قد لا تعلم أنك مصاب بمرض الشريان التاجي حيث قد لا تظهر عليك أعراض في البداية، يستغرق تراكم الترسبات في الشرايين من سنوات إلى عقود ولكن مع تضيق الشرايين ، قد تلاحظ أعراضًا خفيفة تشير إلى أن قلبك يضخ بقوة أكبر لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى جسمك. الأعراض الأكثر شيوعًا هي ألم الصدر أو ضيق التنفس ، خاصةً بعد النشاط البدني الخفيف مثل صعود الدرج ، ولكن حتى أثناء الراحة.

في بعض الأحيان لن تعرف أنك مصاب بمرض الشريان التاجي حتى تصاب بنوبة قلبية. تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

يُوصف عدم الراحة في الصدر (الذبحة الصدرية) بأنه ثقل ، وضيق ، وضغط ، وألم ، وحرق ، وخدر ، وشبع ، وضغط ، أو وجع خفيف. يمكن أن ينتشر الانزعاج أو الشعور به فقط في كتفك الأيسر أو ذراعيك أو رقبتك أو ظهرك أو فكك.

اشعر بالتعب.

الدوخة والدوار.

غثيان.

ضعف.

يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية عند النساء قليلاً وتشمل:

عدم الراحة أو الألم في الكتفين والرقبة والبطن (البطن) و / أو الظهر.

الشعور بعسر الهضم أو الحموضة المعوية.

القلق غير المبرر.

عرق بارد.

نظرًا لأن أعراض مرض الشريان التاجي يمكن أن تكون أعراضًا لنوبة قلبية ، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة الفورية.