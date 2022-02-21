في أي مرحلة يعد الشخير خطر على صحتك؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 5 دقائق

يعد الشخير من مشكلات النوم التي يعاني منها الكثير من الأشخاص, من الأسباب التي يعتقدها البعض أنها, طبيعية وتحدث بسبب التعب او الإنسداد الأنفي, أو النوم الغير صحيح ولكن الدراسات الأخيرة تقول أن الشخير

ورغم أنها ظاهرة عادية، والعديد من الأشخاص تعاني من ما يسمى بالشخي,ر إلا أنها قد ترتبط بحالة خطيرة قد تكون سبب بوفاة الأشخاص والتي تعرف بـ “انقطاع النفس الانسدادي النومي”، بحسب تقرير لموقع “هيلث بلوغ” الأمريكي.

ويعد “انقطاع النفس الانسدادي النومي” إحدى حالات اضطراب النوم الخطيرة لأنها يمكن أن تسبب في توقف التنفس عند من يتعرض لها لمدة تصل إلى 10 ثوان وهي ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن هذه الحالة تسببت في وفاة المطرب الهندي بابي لاهيري، الذي توفي عن عمر يناهز الـ69 عاما، بحسب ما أعلنه طبيبه الخاص.

لمطرب الهندي بابي لاهيري

ورغم ذلك فإن الشخص الذي يعاني من الشخير لا يجب أن يشعر بالقلق إذا كان يحدث بطريقة معتادة، بينما يكون الأمر مقلقاً عندما يكون الشخير صاخباً أو عندما يحدث تقطع في الشخير بسبب توقف التنفس.

ويقول خبراء إن أبرز المشاكل التي يتسبب فيها انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يتعرض له الشخص لفترة طويلة هي زيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يؤثر على القلب ويمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2، وفي الحالات الخطرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجه.