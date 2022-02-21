أعراض سرطان البنكرياس… 5 لا تتجاهلها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

يمكن أن يشعر الإنسان في بعض الأوقات بأعراض غير مألوفة, فيجب عليه من خلالها أن يسارع الى استشارة طبيبه الخاص, لأن ذلك من شأنه أن تحميه من إستفحال أمراض خبيثه كثيرة, ومنها سرطان البنكرياس الذي يعد من أكثر الأنواع خطورة و والذي يودي بحياة عدد كبير من الأشحاص سنوياً

فمن خلال الدراسات الكثيرة أشارت, أن الولايات المتحدة، تشير تقديرات جمعية السرطان الأميركية، إلى أن مرض سرطان البنكرياس سيودي بحياة أكثر من 49 ألف شخص خلال السنة الجارية.

فهذا المرض يتكون من خلال تكاثر خلاياه، بشكل غير قابل للتحكم، في البنكرياس أو في المنطقة المحيطة به، وينتج عن ذلك تشكل الورم, وبحسب خبراء الصحة، فإن الألم يعد من بين أبرز أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس، إذ تشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة أبلغوا عن هذا العارض, وبحسب الدراسات أن هذا المرض يعد, من بين أشد أنواع السرطان فتكاً بالمرضى، كما أنه يكون شديد الإيلام للشخص المصاب.

أما عوارض هذا السرطان الذي ينصح الأطباء بالانتباه إلىها, لأنها من الممكن أن تكون مؤشراً مهماً للإصابة به:

1-من أهم العوارض الشعور بألم في منطقة البطن, الذي من الممكن أن يمتد هذا الشعور المزعج المزعج حتى الظهر.

2- الشعور بألم كبير في الظهر، ويحصل هذا الأمر إثر استفحال المرض في الغالب.

“ويشرح الأطباء أن الشعور بألم في الظهر ينجم عن قيام الكتلة الموجودة على رأس البنكرياس بمهاجمة الأعصاب الموجودة وراء العضو المسؤول عن إفراز هرمون الأنسولين”.

3-يعود الى الغثيان ثم القيء بعد تناول الطعام، فهذا الأمر قد يكون مؤشراص على وجود ورم سرطاني، ويكون التغير مصحوباً بفقدان الشهية وخسارة الوزن على نحو ملحوظ.

4-ولدى إصابة الشخص بمرض السكري بعد سن الخمسين، فإن الأطباء ينصحون بأن يجري فحوصا ضد سرطان البنكرياس، حتى يتأكد من سلامته.

“ويقول الأطباء إن كل شخص مصاب بداء السكري يعد شخصا أكثر عرضة من غيره لأن يصاب بسرطان البنكرياس”.

5-الشعور بحكة في الجلد مع ملاحظة اليرقان أو الاصفرار، والسبب هو أن الورم يؤدي إلى تقييد تدفق مادة يفرزها الكبد تسمى “الصفراء” من المرارة إلى قناة الأمعاء، وهذا الأمر يؤثر على عملية الهضم.