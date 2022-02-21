في دراسة جديدة… تناول الخضروات لايمنع مشاكل القلب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 7:18 مساءً

في دراسة جديدة ستصدم الكثير, أصدرت جامعة أكسفورد , واحدة بعيده عن الكثير من الدراسات السابقة التي تشير الى أن تناول الكثير من الخضروات هو يساعدك على حياة طويلة وتتمتع بالصحة الكاملة, وتزعم الدراسة في المملكة المتحدة, أن الخضروات لن تساعد في منع أمراض القلب وذلك بحسب “دايلي ميل”‏, بحيث قام الباحثون في جامعة أكسفورد بجمع بيانات من 400 ألف بريطاني، تم تعقبهم لمدة 12 عاماً، وخلال هذه الفترة كان هناك 18 ألف شخص يعانون من مشاكل قلبية كبيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

بحيث وسُئل المشاركون عن عدد الخضروات التي يتناولونها كل يوم، وتمت مقارنة ذلك بمعدلات الإصابة بأمراض القلب, ليتبين بشكل عام أن المجموعة التي تناولت الخضار النيئ أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضروات.

وجاءت الخضروات المطبوخة التي لم تشكل فارقاً في ردود المشاركين بشأن تأثيرها الإيجابي على صحتهم، لكن فائدة تناول الخضروات النيئة اختفت من الاستبيان عندما تم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل الثروة ونمط الحياة.

كما ولخصت الدراسة, أن تناول الكثير من الأطعمة مثل البروكلي والجزر والبازلاء “ليس له تأثير وقائي على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية”, في سياق متصل، يشير تقرير في مجلة “Frontiers of Nutrition” إلى أن أي رابط بين تناول الخضار وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك الذين يتناولون خضروات بشكل كبير يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة في جوانب أخرى من حياتهم.

وفحص التقرير بيانات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا من 399.586 من البالغين في المملكة المتحدة بمتوسط عمر 56، وكان مدخولهم اليومي من إجمالي الخضروات 5 ملاعق كبيرة لكل شخص.

ورغم نتيجة البحث، أكد المؤلف المشارك، الدكتور بن لاسي أن “تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يظل جزءا مهما من الحفاظ على صحة جيدة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان”.