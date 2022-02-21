شكرا لقرائتكم خبر عن أخطرها رقم (3) .. استشاري يوضح 7 أعراض عضوية لـ «القلق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الأعراض العضوية، التي تنتج عن القلق.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن من الأعراض العضوية للقلق ما يلي:

1- خفقان

2- نغزات

3- كتمة

4- برودة في الأطراف

5- تنميل في الأطراف

6- صداع

7- قولون عصبي.