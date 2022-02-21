شكرا لقرائتكم خبر عن أخطرها رقم (3) .. استشاري يوضح 7 أعراض عضوية لـ «القلق» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الأعراض العضوية، التي تنتج عن القلق.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن من الأعراض العضوية للقلق ما يلي:
1- خفقان
2- نغزات
3- كتمة
4- برودة في الأطراف
5- تنميل في الأطراف
6- صداع
7- قولون عصبي.
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