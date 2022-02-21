شكرا لقرائتكم خبر عن برغم إصابة الملكة.. بريطانيا تسدل الستار على وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

برغم تأكيد إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كوفيد-19. وفقاً لقصر باكنغهام، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، برفع جميع قيود كوفيد المتبقية في إنجلترا.

وأثارت إسقاط خطة الحكومة طويلة الأجل للتعايش مع الفيروس، التي تبناها جونسون؛ القلق بين المتخصصين في الصحة العامة ونواب المعارضة.

وأعرب الأطباء عن قلقهم بشأن خطة الحكومة “للتعايش مع كوفيد”، حيث شكك حزب العمال المعارض في قرار التخلص التدريجي من اختبارات كورونا المجانية.

وقال جونسون: “لم ينته الوباء، لكن بفضل حملة التطعيمات المذهلة، نقترب الآن خطوة واحدة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وأخيراً نعيد للناس حرياتهم مع الاستمرار في حماية أنفسنا والآخرين”.

ودعت رسالة مفتوحة من حوالي 300 عالم نُشرت يوم الأحد، إلى التساؤل عن الأساس العلمي لقرار الحكومة بإنهاء الاختبارات المجانية واستطلاعات المراقبة والعزل القانوني لحالات كوفيد.

وطلب الموقعون على الخطاب توضيحاً من المستشارين العلميين للحكومة بشأن النصيحة التي تستند إليها هذه القرارات.

وقال المتحدث باسم صحة حزب العمال، ويس ستريتينغ عبر تويتر: “بوريس جونسون يعلن النصر قبل انتهاء الحرب في محاولة لتشتيت الانتباه عن طرق الشرطة على بابه”.