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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول أوميجا 3 للحفاظ على صحة قلبك.. تعرف على قائمة الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحماض أوميجا 3 الدهنية، هي عنصر أساسي في نظام غذائي صحي وتأتي مع العديد من الفوائد المدعومة علميًا لصحة قلبك و دماغك وطول العمر، ولكن قبل أن تنفق أموالك في شراء المكملات الغذائية ، اعلم أن الأوميجا 3 موجود فى عدد من الأطعمة المغذية ، إنها أحد الأسباب العديدة التي يوصي بها الأطباء وخبراء الصحة بتناول أنواع معينة من الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والأسماك الزيتية الأخرى ، وغيرها من الأطعمة الخارقة الشائعة بما في ذلك بذور الشيا والجوز، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".ما هي أحماض أوميجا 3 الدهنية؟
أوميجا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الضرورية للحفاظ على وظائف الجسم الصحية على وجه التحديد ، في وظيفة أغشية الخلايا، هناك ثلاثة أشكال رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي توجد غالبًا في الأسماك الزيتية ، الأكثر شيوعًا في المكسرات والبذور.
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في جدران خلاياك ، فإنها تعمل أيضًا كمصدر للطاقة وتساعد في الحفاظ على القلب والرئتين والأوعية الدموية ووظيفة الجهاز المناعي.كيف ترتبط أوميجا 3 بصحة القلب؟
أوميجا 3 تقدم الكثير من الفوائد لصحة الأمعاء ، وصحة الدماغ ، والعناية بالبشرة ، وأكثر من ذلك ، فإن أطباء القلب غالبًا ما يصفون هذه المغذيات بأنها ضرورية بشكل خاص لصحة القلب، تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 من الدهون "الأساسية" ، مما يعني أن أجسامنا لا تصنع أوميجا 3 بمفردها. وقد أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية ، المعروفة أيضًا باسم الدهون في الدم.
يمكن للأوميجا 3 أن تساعد على زيادة طول العمر من خلال درء بعض الأمراض، وهناك أدلة تشير إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب .أفضل مصادر الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3:
لا يوجد دليل معياري موصى به لاستهلاك أوميجا 3 ، ولكن يُقترح تناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية في الأسبوع، يمكن أن تشمل هذه الأسماك الدهنية التونة والسردين والماكريل والسلمون والرنجة ، وتشمل المصادر الرئيسية الأخرى لأوميجا 3 زيت الزيتون والجوز والأفوكادو وبذور الشيا وبذور الكتان.