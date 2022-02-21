شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض “شائعة” قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان البنكرياس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحدث سرطان البنكرياس عندما تتكاثر خلاياه، بشكل غير قابل للتحكم، في البنكرياس أو في المنطقة المحيطة به، وينتج عن ذلك تشكل الورم.

وبحسب خبراء الصحة، فإن الألم يعد من بين أبرز أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس، إذ تشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من المرضى أبلغوا عن هذا العارض، وفقا لسكاي نيوز.

وينصح الأطباء بالانتباه إلى 5 أعراض بارزة يرون أنها قد تكون مؤشرات مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

أول هذه الأعراض التي تنذر بسرطان البنكرياس هو الشعور بألم في منطقة البطن، وربما يمتد هذا الشعور المزعج المزعج حتى الظهر.

وثاني الأعراض هو الشعور بألم كبير في الظهر، ويحصل هذا الأمر إثر استفحال المرض في الغالب.

أما العارض الثالث فهو الشعور بالغثيان ثم القيء بعد تناول الطعام، فهذا الأمر قد يكون مؤشرا على وجود ورم سرطاني، ويكون التغير مصحوبا بفقدان الشهية وخسارة الوزن على نحو ملحوظ.

وعندما يكبر هذا الورم السرطاني ويلتف حول المعدة، فإن متاعب الشخص المصاب تزيد، ويصبح وضعه الصحي أسوأ فأسوأ.

وخامس الأعراض الشعور بحكة في الجلد مع ملاحظة اليرقان أو الاصفرار، والسبب هو أن الورم يؤدي إلى تقييد تدفق مادة يفرزها الكبد تسمى “الصفراء” من المرارة إلى قناة الأمعاء، وهذا الأمر يؤثر على عملية الهضم.