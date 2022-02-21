شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل متحور أوميكرون "BA.2" فى الجسم عند الإصابة؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ظهور صور عديدة من الفيروس التاجي كورونا، كمتغير دلتا وبيتا وأوميكرون، وأخرهم متحور أوميكرون الخفي أو BA.2 كما يطلق عليه رسميا، ما هي السلالة الأكثر انتشارا؟.

أوضح التقرير المنشور عبر جريدة " ديلي ميل" البريطانية، أن أوميكرون الخفي "BA.2"، هو الأكثر انتشارا بين السلالات السابقة، حيث وجد باحثون في جامعة طوكيو باليابان أن هذه السلالة الجديدة تعد أكثر عدوي وانتشارا عن السلالة الأصلية أوميكرون، ولكن الخفي يعد أكثر خطورة من الأصلي.

وأشار الباحثون أن الإصابة بأوميكرون الخفي خصائصه شبيه بسلالة دلتا وتؤثر علي الرئة لدي الشخص المصاب، وذلك وفقا لمراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأوضح التقرير المنشور عبر الجريدة البريطانية، أن الباحثون لديهم قلق شديد بعد أن ثبت أن متغير أوميكرون "BA.2" يتسبب في تكوين خلايا تدمر الرئتين.

وأشار الدكتور بافيترا رويشودري خبير المعلوماتية الحيوية بجامعة واشنطن في سياتل ومتخصص في تسلسل فشل هدف الجينات (SGTF)، أن متغير أوميكرون BA.2 يمكنه أن ينتشر بشكل سريع وسري م أكثر من السلالات الأخرى، ولذا يجب توخي الحذر وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية.