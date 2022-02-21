بيل غيتس يتنبأ بـ”وباء قادم”.. ويقترح حلّين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

بشّر مؤسس شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) بيل غيتس بانخفاض خطر جائحة كوفيد 19، إلا أنه حذّر من جائحة أخطر ناجمة عن مسبب مرض مختلف، وفقا لتقرير في موقع “ذا هيل” (the hill).

في مقابلة مع هادلي جامبل على قناة “سي إن بي سي” (CNBC) في مؤتمر ميونخ الأمني ​​السنوي بألمانيا، قال الملياردير إن فيروس كورونا الجديد انتشر بين عدد كافٍ من السكان بحيث “تقل المخاطر بشكل كبير بسبب هذا التعرض”.

تم اكتشاف متغير “أوميكرون” (Omicron) لأول مرة في جنوب أفريقيا، وانتشر في الولايات المتحدة بعد اكتشافه في موسم العطلات تقريبا. وقال غيتس إن السلالة المعروفة بأنها تسبب مرضا أقل خطورة ولكنها لا تزال شديدة العدوى، “تغلبت” على مسؤولي الصحة الذين أعطوا اللقاحات للجمهور والأفراد الذين سبقت لهم الإصابة، ومع ذلك فإن “خطر الإصابة بمرض خطير، والذي يرتبط بشكل أساسي بكبار السن والإصابة بالسمنة أو مرض السكري، تقلصت بشكل كبير الآن بسبب التعرض للعدوى”.

وحذر من وجود الكثير من الفيروسات في العالم، ومن أن وباء آخر من المحتمل أن يكون من جرثومة في عائلة الفيروس التاجي. إذ قال “هناك الكثير من الأمراض. سيكون لدينا جائحة أخرى. سيكون هناك مسبب آخر للمرض في المرة القادمة”.

وقال باحثون آخرون أيضا إن وباء آخر من المحتمل أن يكون قاب قوسين أو أدنى بما في ذلك مركز التنمية العالمية (the Center for Global Development).

وأوضح غيتس أن هناك حليْن لمقاربة الوباء القادم إذا تعلم العالم من مكافحة فيروس كورونا.

وقال “الحل الأول هو التأكد من تخصيص الكميات المتاحة (من اللقاحات) بطريقة أكثر عقلانية، والثاني هو أن يكون لديك الكثير من السعة بحيث يمكنك تزويد البشرية جمعاء بجرعتين في فترة زمنية قصيرة للغاية”.

ودعا غيتس العالم إلى الاستثمار الآن في طرق الاستعداد لوباء في المستقبل. وأضاف أن إنتاج لقاحات كافية للعالم “يجب أن يكون ما نطمح إليه”.

وحذر خبراء الصحة العامة من إعلان انتهاء الوباء، لكن الدول تتخلى إلى حد كبير عن تفويضات القناع وقيود كوفيد-19، أو تخطط لإسقاطها مع انخفاض أعداد الحالات.