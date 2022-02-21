ماذا تأكل أثناء اتباع دايت الصيام المتقطع

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القاهرة - سامية سيد - دايت الصيام المتقطع من أكثر الحميات الغذائية التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبحسب الأبحاث العلمية فإن الصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين مستويات السكر في الدم، وقد يجذب الناس في هذا النوع من الدايت عدم وجود قواعد للطعام لكن هناك قيود فقط على الوقت الذي يمكنك فيه تناول الطعام، في هذا التقرير نتعرف على قائمة بأفضل الأطعمة التي يجب تناولها أثناء اتباع دايت الصيام المتقطع، بحسب موقع "greatest".

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها أثناء دايت الصيام المتقطع

مع الصيام المتقطع، سترغب في الالتزام بفترة من الصيام وفترة لتناول الطعام كل يوم.

في الأساس، أفضل الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الصيام المتقطع هي أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بغض النظر عن السبب وهي تشمل الأطعمة الصحية مثل الأفوكادو والبطاطا والخضروات الصليبية والأسماك والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والمكسرات ومن المهم أيضًا أن تتذكر الماء كجزء من روتينك اليومي.

ماذا تأكل في دايت الصيام المتقطع

النظام الغذائي المتوازن هو المفتاح لفقدان الوزن والحفاظ على مستويات الطاقة والالتزام بالنظام الغذائي.

1. الماء

الماء أساسي لصحة كل عضو رئيسي في جسمك وتختلف كمية الماء التي يجب أن يشربها كل شخص حسب الجنس والطول والوزن ومستوى النشاط والمناخ، لكن المقياس الجيد هو لون البول.

يشير البول الأصفر الداكن إلى الجفاف، والذي يمكن أن يسبب الصداع والتعب والدوار.

2. الأفوكادو

قد يبدو من غير المنطقي تناول الفاكهة التي تحتوي على أعلى سعرات حرارية أثناء محاولة إنقاص الوزن ولكن بسبب محتواها العالي من الدهون غير المشبعة، فإن الأفوكادو ستبقيك تشعر بالشبع حتى خلال أصعب فترات الصيام.

تشير الأبحاث أن الدهون غير المشبعة تساعد في الحفاظ على جسمك ممتلئًا حتى عندما لا تشعر بالشبع يعطي جسمك إشارات تشير إلى أنه يحتوي على ما يكفي من الطعام وأنه ليس على وشك الدخول في وضع الجوع الطارئ.

تحافظ الدهون غير المشبعة على استمرار هذه الإشارات لفترة أطول، حتى إذا كنت تشعر بالجوع قليلاً في منتصف فترة الصيام.

وجدت دراسة أخرى أن إضافة نصف حبة أفوكادو إلى غدائك قد يبقيك ممتلئًا لساعات أطول مما لو لم تأكل.

3. الأسماك والمأكولات البحرية

الأسماك غنية بالدهون والبروتينات الصحية، فهي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين د.

4. الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط كلها مليئة بالألياف عندما تأكل خلال فترات زمنية معينة، من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالألياف التي ستبقيك تشعر بالشبع وتحسن حركة الأمعاء.

وتشير الأبحاث إلى أن الألياف يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع أيضًا، وهو أمر جيد إذا لم تتمكن من تناول الطعام مرة أخرى لمدة 16 ساعة.

يمكن أن تساعد الخضروات الصليبية أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

5. البطاطس

وجدت الأبحاث أن البطاطس كانت واحدة من أكثر الأطعمة التي تشعرك بالشبع، ووجدت دراسة أن تناول البطاطس كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

6. الفول والبقوليات

بعض الكربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية مثل الفول والبقوليات في خطة الأكل الخاصة بك يمكن أن تبقيك منتعشًا وتشعر بالشبع خلال ساعات الصيام.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة مثل الحمص والفاصوليا السوداء والبازلاء والعدس قد تساعد في تقليل وزن الجسم، حتى بدون تقييد السعرات الحرارية.

7. البيض

توفر بيضة واحدة كبيرة 6.24 جرام من البروتين والحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين مهم للحفاظ على العضلات وبناء العضلات ، خاصة عندما تتناول كميات أقل.

وجدت دراسة أن الرجال الذين تناولوا البيض على الإفطار بدلاً من الخبز كانوا أقل جوعًا وأكلوا أقل طوال اليوم.