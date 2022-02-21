شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات القرنفل تخفض مستويات السكر فى الدم 30٪ بعد الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن تناول مكملات مستخلص القرنفل بعد الأكل يمكن أن يساعد في انخفاض مستويات السكر في الدم بنسبة 30%، والقرنفل عبارة عن براعم زهور مجففة والتي استخدمت كتوابل لعدة قرون، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".

ووفقًا للدراسة، التى نُشرت في مجلة BMC Complementary Medicine and Therapies : "يحتوي أحد مستخلصات القرنفل ذات القيمة الخاصة على ما لا يقل عن 30% من البوليفينول الكلي، بما في ذلك أحماض الجاليك والكلوروجينيك والإيلاجيك والكاتشين والكيرسيتين والأوجينول، وكلها لها فوائد صحية".

في الدراسات السابقة ، أظهر مستخلص القرنفل فوائد في الكبد - وهي منطقة رئيسية في الجسم (إلى جانب الدهون والعضلات) تشارك في مقاومة الأنسولين.

قادت هذه النتائج العلماء إلى افتراض أن مستخلص القرنفل الغني بالبوليفينول من المرجح أن يكون له فوائد في استقلاب الجلوكوز في البشر البالغين.

وسجل الباحثون 13 متطوعًا سليمًا (تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا) ، وقسموهم إلى مجموعتين بناءً على مستويات الجلوكوز الأولية قبل الوجبة.

المجموعة الأولى كان لديها مستوى طبيعي من الجلوكوز بعد الأكل والمجموعة الثانية كان لديها نسبة عالية من الجلوكوز بعد الوجبة.

في اليوم الأول ، تناول الأفراد وجبة غداء عادية بعد سحب الدم مباشرة ، ثم بعد الغداء مباشرة ، تم إعطاؤهم جميعًا كبسولة 250 ملجم من مستخلص القرنفل.

بعد ساعتين ، تم إجراء قياس الجلوكوز بعد الوجبة. تكرر هذا النمط يوميًا لمدة 30 يومًا ، مع أخذ قياسات الجلوكوز قبل الوجبة وبعدها في الأيام 12 و 24 و 30.

وجدت النتائج أنه في الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوز الصائم الطبيعي ، لم يكن لمكملات القرنفل أي تأثير على مستويات السكر في الصيام (قبل الوجبة).

ولكن في مجموعة ما قبل السكري ، تسبب مستخلص القرنفل في انخفاض كبير في نسبة الجلوكوز قبل الوجبة (الصيام) في اليومين 24 و 30.

وأشار الباحثون إلى أن هذا يشير إلى أن مستخلص القرنفل يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي على مدار اليوم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري - أولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولتطوير مرض السكري من النوع الثاني.

علاوة على ذلك ، في كلا مجموعتي الدراسة، أدى مستخلص القرنفل إلى خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة بشكل ملحوظ.

كان متوسط ​​الانخفاض في مستويات السكر بعد الوجبة خلال الدراسة التي استمرت 30 يومًا 21.5 % في المجموعة الصحية ، و 27.2 % في مرضى السكري.

أعراض داء السكري من النوع الثانى

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع الثانى، دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك أو تعب.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

-التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

-الشعور بالعطش طوال الوقت

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن دون محاولة

-تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء

-رؤية مشوشة.

بسبب غموض الأعراض ، غالبًا ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثانى بعد اختبارات الدم.