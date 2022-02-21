وصفة لتنحيف الجسم وخسارة 7 كيلو بالاسبوع 

بيروت - نادين محمد -

تنحيف الجسم وخسارة 7 كيلو بالأسبوع، أمر لا يمكن تحقيقه مهما كثرت العناوين الرنانة والجاذبة، فهي مجرد وهم وادعاءات. إنقاص الوزن لا يتم بعصا سحرية وبين ليلة وضحاها، فالمعدل الصحي والطبيعي لخسارة الوزن، وبحسب إجماع الأطباء وخبراء التغذية، يتراوح بين 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع الواحد، مشددين على أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على تغيير نمط ونوع الطعام المستهلك، بل على الالتزام بأسلوب حياة صحي طويل الأمد، يرتكز على تغيير في عادات الأكل اليومية وممارسة الرياضة، إذ إن الحميات السريعة تعرض متبعها للعديد من المشاكل الصحية، ضمور العضلات، نقص في الفيتامينات والمعادن، انخفاض معدل الأيض، حصى المرارة وسواها....

أما لجهة الوصفات الشائعة والتي يتردد بأنها فعالة لخسارة الوزن، هي عامل مساعد، يمكن الاستعانة بها، على أن يرافقها ما تقدم، أي ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.

سنستعرض في هذا المقال بعضاً من هذه الوصفات، وإنما بعد أن نلقي الضوء على النظام الغذائي الصحي والعناصر التي يجب أن يتضمنها، بعد أن يحددها الطبيب أو خبير التغذية، فكل جسم يحتاج إلى نظامه الخاص، وهذا يبرهن اتباع البعض للحمية نفسها، ولكن عندما نأتي لنتائجها، نجدها متفاوتة بين شخص وآخر.

نظام غذائي لخسارة الوزن



• التخفيف من كمية السعرات الحرارية، سواء من كمية الطعام في الوجبات الرئيسية أو من الوجبات الخفيفة غير الصحية. تجدر الإشارة إلى أن كمية السعرات الحرارية المناسبة تختلف من شخص لآخر بحسب عدة عوامل، كالعمر، الجنس، الطول، الوزن ومستوى النشاط البدني...

• تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، المشبعة والمتحولة، كاللحوم المصنعة والطازجة، الجبنة، الحليب الكامل الدسم، الكريمة، الزبدة، المثلجات الأطعمة المقلية وبعض المخبوزات.

• ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، كأن تتضمن الوجبة الرئيسية ما يعادل 50 % منها من الخضار والفواكه، 25 % من الحبوب الكاملة و25 % من البروتين. أما بالنسبة لكمية الألياف المستهلكة يومياً يجب أن تتراوح بين 25 إلى 30 غراماً.

• استهلاك كميات معتدلة من البروتين، فالبروتين يساعد على خسارة الوزن ويساهم في بناء الكتلة العضلية، يعزز معدل الأيض، وبالتالي حرق كميات أكبر من السعرات الحرارية.

• الامتناع عن تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، كمشروبات الطاقة، الغازية، العصائر المحلاة، ينصح باستبدالها بالماء.

• تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم وبحصص أقل .

• تناول الطعام ببطء يساعد على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة خلال الوجبات.

• النشاط البدني يساهم في حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية. يمكن زيادته تدريجياً حتى تصبح ممارسته جزءاً من الروتين اليومي، وليس لفترة محددة فقط من أجل خسارة الوزن.

• أهمية النوم توازي أهمية التغذية للجسم، إذ إن قلة النوم تؤثر على معدل التمثيل الغذائي وتحفز إفراز هرمون الكورتيزول Cortisolالذي يزيد من رغبة الجسم لاستهلاك الطعام من أجل الحصول على الطاقة.

وصفات لتنحيف الجسم



كما ذكرنا في مقدمة هذا المقال، بأنه يمكن أن ترافق النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني بعض الوصفات التي من شأنها أن تساعد في خسارة الوزن بمعدل أسرع، والتي عادة ما تحتوي على مكونات، من شأنها أن تمنح شعوراً بالامتلاء وتضاعف من معدل عملية التمثيل الغذائي.

من بين هذه الوصفات:

الزنجبيل للتنحيف وخسارة الوزن



المكونات

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

• ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

• حبتان من الليمون.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف الزنجبيل، القرفة، الكمون والليمون بعد تقطيعه إلى شرائح.

• تقلب المكونات جيداً، ويترك الشراب حتى يختمر لمدة 3 دقائق.

• يتم تناول كوب منه قبل وجبة الفطور على الريق بنحو ¼ ساعة، وقبل وجبتي الغذاء والعشاء بنحو ½ ساعة.

النعناع للتنحيف وخسارة الوزن



المكونات

• حفنة من أوراق النعناع الطازجة.

• 3 ملاعق كبيرة من ورق الشاي الأخضر.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف أوراق النعناع إلى الماء وتترك حتى تغلي لمدة 5 دقائق.

• يرفع شراب النعناع عن النار، ثم تضاف أوراق الشاي الأخضر.

• يترك شراب النعناع والشاي الأخضر لنحو 10 دقائق حتى يختمر، ثم يصفى.

• يتم تناول كوب منه على الريق.

الشمر للتنحيف وخسارة الوزن



المكونات

• 4 ملاعق كبيرة من بذور الشمر.

• كوبان من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف بذور الشمر، ثم يرفع الوعاء على النار مباشرة.

• يترك شراب الشمر لنحو ½ ساعة حتى يختمر، يصفى، ثم يتم تناول كوب منه على الريق، وآخر قبل وجبة الغذاء وكوب ثالث قبل الخلود إلى النوم بنحو ½ ساعة.

تابعي أيضاً: