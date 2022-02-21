إياك أن تتجاهلها… إليك الأعراض المبكرة للنوبة القلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 11:13 مساءً

الكثير حول العالم غالباً ما يذهبون ضحية النوبات القلبية سنوياً, وكون التشخيص المبكر يمكن ان ينقذ الأرواح, فيتطلب ايضاً معرفة الأعراض المبكرة لتلك الحالة, ويقول الدكتور بهارات كوكريتي، استشاري أمراض القلب في مستشفى باراس، في مدينة جوروغرام الهندية: “في حالة النوبة القلبية، يحدث نقص في إمداد الدم إلى عضلة القلب”.

ويضيف أنه بمجرد حدوث ذلك، تبدأ عضلة القلب في الموت، مشيراً إلى أن التشخيص والعلاج المبكر ضروريان لاستعادة تدفق الدم إلى القلب، بحسب موقع onlymyhealth.

وبحسبه، تقلل حماية عضلة القلب من مخاطر الوفاة والاعتلال، وإذا تضررت يشعر المريض بضيق في التنفس، والتعب، ويكون هناك خطر على الحياة.

ومن الأعراض المبكرة للنوبة قلبية وكيف يجب التعامل معها يمكن أن ينقذ حياة الناس، ومن هذه الأعراض:

1.الأرق

2. عدم الراحة في الصدر

3. ثقل في الصدر

4. ألم الصدر

5. التعرق

6. ضيق التنفس

7. فقدان الوعي في بعض الحالات

8. حموضة أو تجشؤ يظن بعض الناس أنهما ناجمان عن التهاب المعدة

أما في بعض الحالات لا يعاني المريض من اي من تلك الأعراض وتسمى في النوبة القلبية الصامته, وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية, هناك الأعراض الأخرى للنوبة القلبية،منها (CDC) وتشمل:

1-الشعور بالضعف والوهن

2-خفة الرأس

3-عدم الراحة أو الألم في الرقبة أو الفك أو الظهر

4-عدم الراحة أو الألم في أحد الذراعين أو كليهما

ومن الأفضل عدم تجاهل أي من هذه الأعراض واستشارة الطبيب على الفور.

وبحسب للدكتور كوكريتي، ان غالبا ما يُساء فهم الأعراض المبكرة للنوبة القلبية، وخاصة آلام الصدر، والتجشؤ، وقليل من التعرق، وعدم الارتياح، على أنها ناتجة عن ارتداد الحمض أو التهاب المعدة.

ويضيف أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يجب أن يأخذوا الرعاية المناسبة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ومن ثم، يجب أن يأخذوا هذه الأعراض على محمل الجد وأن يفحصوا أنفسهم مرة واحدة على الأقل من قبل طبيب مجهز لإجراء الاختبارات المتعلقة بالقلب.