شكرا لقرائتكم خبر عن أُثناء تناول الطعام.. نصائح مهمة لتفادي آلام البطن وعسر الهضم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة أثناء تناول الطعام لتفادي آلام المعدة وعسر الهضم. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”في “تويتر”: ” لا تستعجل بأكلك مهما بلغ جوعك”. وأضافت أن تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى : – آلام في البطن – عسر في الهضم وأكدت وزارة الصحة، على أهمية مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بوجبات الطعام.

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