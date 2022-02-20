شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك تضيف الخضروات إلى نظامك الغذائى يوميًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضروات الطازجة من أهم مصادر الفيتامينات والمعادن التى تمد الجسم بالاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة، فمن الضرورى تضمينها في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

الفوائد الصحية للخضروات: 1) تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي الخضروات على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، هذه الألياف عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم تساعد على تمرير الطعام عبر الجهاز الهضمي.

2) تساعد في إزالة السموم الهرمونية:

تناول الخضروات يعزز وظائف الكبد وهو أمر مهم لتوازن الهرمونات حيث يتم التخلص من نفاياتنا والهرمونات المستهلكة، يجب تناول الخضروات الصليبية على أساس منتظم كجزء من نظام إزالة السموم الهرموني والموازنة.

3) الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

وفقًا لدراسات وتقارير مختلفة ، فقد ثبت أن زيادة استهلاك الخضار يقلل من معدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن عوامل الخطر، تحتوي الخضار على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول.

4) يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

استهلك الأطعمة النباتية ، وخاصة الخضار ، لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، إن محتويات الخضار ، وخاصة مضادات الأكسدة ، تمنع الضرر التأكسدي لخلايا الجسم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

5) محاربة الالتهابات:

تعد الخضروات من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدتك على درء الالتهاب، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية.

يمكن أن يوفر لك النظام الغذائي الغني بالخضروات جميع العناصر الغذائية المطلوبة ويساعد أيضًا في درء العديد من الأمراض، استهلك مجموعة من الخضروات بألوان متنوعة لتمنح جسمك مزيجًا من العناصر الغذائية التي يحتاجها.