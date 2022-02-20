شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم BRAT لفقدان الوزن.. يعتمد على الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نظام برات BRAT الغذائي، يمكنك ذلك، يُعرف هذا النظام الغذائي أيضًا باسم النظام الغذائي اللطيف، وغالبًا ما ينصح به الأطباء للأطفال، والرضع، والمرضى الذين يعانون من الإسهال، لكن ما مدى سلامة هذا النظام الغذائي؟

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فوائد نظام BRATالغذائي هي كما يلي

يتكون هذا النظام الغذائي من الأطعمة التي يمكن هضمها بسهولة، مما يجعلها نظامًا غذائيًا ممتازًا للحالات الأخرى التي تواجه فيها عملية الهضم تحديًا، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين تعرضوا للإصابات والعمليات الجراحية والأطفال والرضع وكبار السن من عدم الراحة في الجهاز الهضمي عند تناول بعض الأطعمة، ومع ذلك، مع اتباع نظام غذائي برات BRAT، يمكنهم التحكم في السعرات الحرارية والتغذية التي يتناولونها.

ووفقا لما ذكره موقع TimesNowNews، يتطلب الإسهال اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي حيث تصبح الحاجة إلى التحكم في فقدان السوائل من الجسم أساسي، موضحا إن هذا النظام الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف ويمكن أن يساعد بالتالي على علاج الاسهال.

وقال الموقع، إنه على الرغم من أن الخبراء لا يوصون باستخدامه على المدى الطويل، إلا أن هذا النظام الغذائي قد يدعم فقدان الوزن لأنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، مضيفا، إن هذا يجعلها آمنة للاستهلاك بين الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات تسبب الغثيان والصداع والقيء، مضيفا، ان نظام برات تم تأسيسه للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالهضم.

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مخاطر رجيم برات BRATهي كما يلي

قد لا يكون نظام برات الغذائي قادرًا على تلبية متطلبات الجسم الغذائية لأنه منخفض في الألياف والبروتين والدهون والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

لا يُنصح باستخدام نظام برات BRAT الغذائي على المدى الطويل لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الطاقة والجفاف، لأن هذا النظام الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والمياه، كما يمكن أن يؤدي نظام برات الغذائي إلى نقص التغذية، والاصابة بسوء التغذية التي يمكن أن تعرقل عملية الشفاء عند المعاناة من مرض أو عدوى لبعض الحالات التى تستخدمه لفترة طويلة.