شكرا لقرائتكم خبر عن لفقدان الوزن.. احرصى على تناول السبانخ لأنها غنية بالألياف وتشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TimesNowNews، عن أنه لا تزال الخضراوات ذات الأوراق الخضراء غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية الضرورية للصحة والرفاهية، سواء كان ذلك لمرضى السكري أو القلب أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

إذا كنت تبحث عن مستوى آمن من السبانخ للصحة، ويوصى الخبراء بالالتزام بكوب واحد من السبانخ يوميًا للحصول على جميع الفوائد الغذائية دون زيادة مخاطر الآثار الجانبية، إذا كنت تبحث عن مستوى آمن من السبانخ للصحة.

الخضر الورقية مثل اللفت والسبانخ والخس ليست الأكثر شيوعًا بين جميع الخضراوات الموجودة، ومن المزايا الأخرى للسبانخ أنها مصدر غني جدًا بالألياف وبالتالي الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي وانتظام حركات الأمعاء.

وقال الموقع، أن الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ والخس ليست الأكثر شعبية من بين جميع الخضراوات الموجودة، قلة قليلة من الناس يطلقون على أنفسهم معجبين بهذه المجموعة المغذية للغاية من الخضار والتي غالبًا ما تجد مكانًا في السلطات، ومع ذلك، لا تزال الخضراوات ذات الأوراق الخضراء او السبانخ غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية الضرورية للصحة، سواء كان ذلك لمرضى السكري، أو القلب، أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأضاف الموقع، اكتشفنا أن السبانخ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفوائد إنقاص الوزن، وقد كنا نشاهد شخصية كرتونية محبوبة تتغذى عليها من وقت لآخر لزيادة الطاقة، حيث تحتوي السبانخ على نسبة منخفضة للغاية من السعرات الحرارية، وقليلة بشكل كبير من السعرات الحرارية مما جعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السبانخ منخفضة للغاية في الكربوهيدرات، وهي مغذية بشكل كبير كما تنشط الجسم، فائدة أخرى للسبانخ وهي أنها مصدر غني للغاية بالألياف وبالتالي الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي، وانتظام حركة الأمعاء، ومع ذلك، فان تناول الكثير من السبانخ يمكن أن يؤدي إلى الآثار الجانبية التالية:

زيادة خطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية، صعوبة في فقدان الوزن، تكوين حصوات الكلى.

إذا كنت تبحث عن مستوى آمن من السبانخ للصحة، يوصي الخبراء بالالتزام بكوب واحد من السبانخ يوميًا للحصول على جميع الفوائد الغذائية دون زيادة مخاطر الآثار الجانبية.