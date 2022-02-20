هيئة الدواء تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

وبحسب هيئة الدواء المصرية جاءت النصائح كالتالي :

1-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​

2 - يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​

3- يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​

4- يجب تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.​

5- يجب عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​

6- يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​

7- في حاله السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.​

