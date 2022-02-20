ما هي عشبة المرة وما هي فوائدها للنساء؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - عشبة المرة هي مادة صمغية ممزوجة بالزيوت، تستخرج عن طريق تجريح ساق شجرة المرة التي تنبت في العديد من الدول العربية. منها: المملكة العربية السعودية، عمان، اليمن، والصومال. أهم ما يميّزها هو لونها البني الشفاف وطعمها اللاذع، ومن أنواعها المرة الأفريقية والمرة الحجازية.

وعن فوائد هذه العشبة للنساء تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى أنها أشيع استخدامها شعبياً لعدّة حالات مرضية، كما أنها تستعمل لتنكيه بعض الأطعمة والمشروبات. هذا إلى جانب كونها توفّر العديد من الفوائد الصحية بسبب غناها بمضادات الأكسدة، التي تساعد في التخفيف من الإجهاد التأكسدي التي تحدث نتيجة التعرّض للتلوث البيئي وبعض العوامل الأخرى. وتتابع الاختصاصية ميرنا متحدثة عن فوائد المرة للنساء في الموضوع الآتي:

تُغلَى عشبة المرة المطحونة بمقدار ملعقتين على الأقل مع كمية من الماء على نار هادئة، ثم تُصفَّى وتترك حتى تبرد، ويشرب منها يومياً؛ للحصول على فوائدها الصحية.



فوائد المرة وصحة الشعر

تعتبر المرة علاجاً فعّالاً للتخلص من قشرة الرأس، بالإضافة إلى تنعيم الشعر وتقليل تقصّفه وتساقطه من خلال تدليك جذوره بزيت المرة ولفّه بمنشفة ساخنة لبعض الوقت، ومن ثَمَّ شطفه بالماء.

فوائد المرة وتقدّم سن البشرة

أثبتت بعض الدراسات أن استخدام عشبة المرة قد يخفّف من علامات تقدّم البشرة بالسن وظهور التجاعيد؛ لما لها من فوائد وخصائص مرطّبة.

تساعد البشرة على التخلص من حب الشباب، تعزّز من صحتها وجمالها، تعالج الدمامل في البشرة بفاعلية كبيرة، تعمل على تفتيح لون البشرة وتبييضها، حيث يتم استعمال المرة للحصول على بشرة متوهّجة ومشرقة. تعطي الوجه والخدين مظهراً ممتلئاً، وتزيد حجمهما بشكل طبيعي، تخلّص البشرة من الأوساخ المتراكمة فيها، تزيل التصبّغات منها وتوحّد لونها، تصغّر حجم المسامات في البشرة بفعالية كبيرة، تمنع ظهور علامات الشيخوخة الناتجة عن تقدّم العمر وتعزّز من شباب البشرة.

يعتبر زيت المرة مفيداً في الحصول على بشرة شبابية ولامعة، من الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال إضافة نقطة واحدة أو نقطتين إلى المستحضر المرطّب المستخدم يومياً. كما يساعد استخدام زيت المرة على تقليل خطوط الوجه والتجاعيد، خصوصاً عند تطبيقه بشكل يومي. ومن الممكن دهن الجلد بزيت المرة فور الانتهاء من عملية إزالة الشعر لمنع ظهور الحساسية. كما ويساعد زيت المرة في تنظيف، ترطيب وشدّ البشرة، ويساهم في الوقاية من تشققها وترهلها.

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فوائد المرة والسرطان

من فوائد المرة للجسم امتلاكها لخصائص مضادّة للخلايا السرطانية، وخصوصاً سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم.

فوائد المرة والجهاز الهضمي

تساعد في علاج آلام البطن الناتجة عن متلازمة القولون العصبي بسبب غناها بخصائص مضادّة لتشنّجات المعدة. بالإضافة إلى أنها تعالج قرحة المعدة عن طريق تقليل الحموضة، وتكوين غشاء مخاطي يغلّفها لحمايتها من التقرّحات.

فوائد صحية منوّعة لعشبة المرة:

– تخفّف التهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي.

– تخفّض نسبة الكوليسترول في الدم وتنظّم نسبة السكر في الدم.

– تساهم في علاج الحروق والجروح، وأمراض الكبد وتحدُّ من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

– فعّالة في علاج بعض مشاكل القلب، الطحال والكبد، كما أنها قد تعزّز عمل الدورة الدموية.

– تفيد في علاج مشاكل الفم، إذ إنه يمكن استخدامها في الغرغرة أو المضمضة؛ لعلاج تقرّحات الفم والتهابات اللثة والتهاب الحنجرة والبلعوم.

– لعشبة المرة فوائد كبيرة على أمراض الجهاز التنفسي، حيث إنها طاردة للبلغم، تعالج نزلات الشعب الهوائية، التهاب القصبات والربو، ضيق التنفس والتهابات الجيوب الأنفية.

– تستخدم عشبة المرة في كثير من حالات عسر الطمث لدى النساء.

– تحتوي عشبة المرة على العديد من المركّبات الكيميائية التي تملك تأثيرات مضادّة للأكسدة والالتهابات مما يجعلها تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحارب الالتهابات وآثارها في الجسم.

– تساهم في الوقاية من أنواع معينة من السرطانات.

– تقلّل من آلام الدورة الشهرية عندما تُشرب مرتين يومياً.

– تقلّل من ظهور النمش في البشرة.