شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات صحية تسبب الصداع المتكرر.. أبرزها الناتج عن تناول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للصداع أن يسبب الكثير من التعب للشخص، من تعطيل نمط الحياة إلى تدمير الحالة المزاجية، يمكن أن يكون الصداع كابوسًا يجب القضاء عليه على الفور.

يمكن أن تؤدي عدة عوامل، سواء كانت بيئية أو متعلقة بالصحة، إلى الإصابة بالصداع، في كثير من الأحيان، قد لا يكون الصداع نتيجة لأي حالة صحية خطيرة أو أساسية، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من صداع متكرر، فقد يكون الوقت قد حان لمزيد من البحث في الأسباب التي قد تكون السبب وراءه.

الأسباب المحتملة للصداع

فيما يلي بعض الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى صداع مستمر ومتكرر: وفقا لموقع " times news

التهاب الأوعية الدموية

قد تلتهب الأوعية الدموية في الدماغ وتتضخم مما قد يحد من تدفق الدم، تُعرف هذه الحالة بالتهاب الأوعية الدموية، ويمكن أن يسبب هذا صداعًا مستمرًا ويمكن أن يعرض الفرد أيضًا لخطر تلف الدماغ أو السكتة الدماغية أو الجلطة الدموية.

ورم الدماغ

يشير ورم المخ إلى نمو غير طبيعي لخلايا الدماغ، وقد تشمل بعض الأنواع الشائعة من أورام المخ الأورام السحائية، والأورام الدبقية، والأورام الغدية في الغدة النخامية، وما إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تراكم مرض التصلب العصبي المتعدد إلى صداع مستمر.

الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية

هل تعلم أن الاستهلاك المفرط لأدوية الصداع يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصداع، يمكن أن يؤدي الصداع الناجم عن تناول المسكنات بشكل غير معتدل إلى حالة تعرف باسم الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية والذي يظهر من خلال تكرار الصداع.

التهاب السحايا

السحايا هي الغشاء الواقي حول النخاع الشوكي والدماغ، عندما يلتهب هذا الغشاء ، فإنه يؤدي إلى التهاب السحايا الذي يمكن أن يؤدي إلى صداع مستمر ومتكرر. السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا هو عدوى بكتيرية أو فيروسية.

إصابات الدماغ الرضية

يمكن لصدمة أو إصابة في الرأس أن تلحق الضرر بالدماغ دون أن يعرف الفرد ذلك، ومع ذلك ، يمكن أن يظهر هذا الضرر في شكل صداع متكرر.

نصائح للتعامل مع الصداع

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة الصداع: