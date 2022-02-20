شكرا لقرائتكم خبر عن “فهد الطبية” تحذر من الحميات القاسية والسريعة لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك فهد الطبية من جعل الحميات القاسية خياراً لإنقاص الوزن، منوهة عن تأثيراتها السلبية على الصحة العامة للإنسان.

وأوضحت أنه عند فقدان الوزن سريعا، يقل مستوى هرمون الشبع وعملية حرق الدهون، وبالتالي يشعر الشخص بالجوع بمجرد ترك الحمية والرجوع إلى نظامه الغذائي السابق، فيبدأ باكتساب الوزن بسبب انخفاض معدل الحرق.

وأشارت إلى أنه يفضل فقدان الوزن تدريجيا باتباع نمط غذائي صحي وتمارين رياضية للحفاظ على الوزن المفقود، مؤكدة أنه عند فقدان الوزن بسرعة كبيرة يفقد الجسم السوائل وكتلة عضلية بدلا من الدهون.

وأبانت أن المعدل الصحي لخسارة الوزن هو نصف كيلو جرام إلى كيلو جرام للأسبوع الواحد.

ولفتت إلى أن اتباع نظام غذائي غير صحي يجعل الشخص عرضة للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها من الأمراض المرتبطة بالسمنة.

وشددت على ضرورة عدم توقع خسارة الوزن في يوم وليلة، خاصة أن الجسم لم يكتسبه في يوم وليلة، مؤكدة أن عملية إنقاص الوزن تتطلب وقتا وجهدا لأنها تعتمد على تغيير نمط الحياة إلى الأحسن.