شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. مكمل غذائي يمكن أن يسبب ضرراً دائماً للكلى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن أحد المكملات الغذاية يمكنه أن يؤدي إلى تلف دائم في الكلى إذا تم تناوله باستمرار بجرعات خاطئة.

ووجدت مقالة نُشرت في الجمعية الطبية الكندية في عام 2019، أن الاستخدام المفرط لفيتامين (د) يمكن أن يتسبب في تلف الكلى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص فيتامين د.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير، بورن أوغست، من جامعة تورنتو، كندا، لميدسكيب ميديكال نيوز “الهدف من الدراسة هو إعلام جمهور أوسع بأن تناول فيتامين د بجرعات كبيرة لدى المرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من هذا الفيتامين في الدم يمكن أن يؤدي إلى التسمم”.

وأضاف أوغست “يجب أن يعلم الجمهور أن تناول فيتامين د أكثر مما هو موصى به لا يؤدي بالضرورة إلى فائدة إضافية، وبدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضرر والفشل الكلوي تحديدًا”.

ونظرًا لأنه متوفر بسهولة في العديد من التركيبات التي لا تستلزم وصفة طبية والتصور بأن له العديد من الفوائد دون أي ضرر، فقد يتعرض المرضى لخطر التسمم بفيتامين (د) والفشل الكلوي المحتمل.