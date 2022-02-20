شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب القيام بها يوميا للحفاظ على نظافة الفم.. أبرزها اختيار الفرشاة المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفم هو بوابة الصحة للجسم، وتلعب نظافة الفم السيئة دورًا مهمًا في مشاكل جهازية معينة وتجعل الفرد أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري ونقص وزن الأطفال عند الولادة لذا إليك بعض الأشياء التي يجب القيام بها يوميًا لتحسين نظافة الفم، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

الفرشاة

يتم الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة في الخطوات الثلاث التالية: اختيار فرشاة الأسنان المناسبة، ومعجون الأسنان المناسب والكمية.

اختيار فرشاة الأسنان المناسبة

يعد اختيار الفرشاة المناسبة أهم خطوة في الحفاظ على النظافة، يجب توخي الحذر لأن هناك اختلافًا في حجم رأس فرشاة أسنان للبالغين وفرشاة أسنان للأطفال، لا ينبغي أن يُعطى الطفل فرشاة أسنان للبالغين بسبب الاختلاف التشريحي في الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة.

تعمل الفرش اليدوية المستخدمة بتقنيات مناسبة بشكل جيد مثل الفرشاة الأوتوماتيكية، من الناحية المثالية ، ينبغي للمرء أن يركز على فرشاة أسنان ناعمة ذات رقبة مرنة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها وتنظيفها.

اختيار معجون الأسنان المناسب

تساعد معاجين الأسنان المضادة للإحساس في تقليل الحساسية المؤلمة التي يعاني منها الناس عند تناول شيئًا باردًا أو ساخنًا أو حامضيًا أو حلوًا، يجب استخدام معاجين الأسنان المبيضة تحت إشراف طبيب الأسنان ويجب دمجها مع معجون الأسنان المفلور إذا ظهرت حساسية.

كمية معجون الأسنان

يجب أن تكون كمية معجون الأسنان التي يجب أن يستخدمها الأطفال بحجم حبة البازلاء. يجب تشجيعهم على عدم ابتلاع الفائض، وذلك لأن تأثير الفلورايد موضعي ولا ينبغي إعطاؤه قبل ظهور الأسنان.

كيفية تنظيف الأسنان

1. يجب عمل الفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين عن طريق الحفاظ على فرشاة الأسنان بزاوية 45 درجة مع اللثة وتحريك الفرشاة برفق ذهابًا وإيابًا بضربات دائرية قصيرة (على مستوى الأسنان).

2. نظف الأسطح الخارجية والأسطح الداخلية وأسطح مضغ الأسنان.

3. لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان الأمامية ، قم بإمالة الفرشاة رأسياً وقم بعدة حركات لأعلى ولأسفل.

4. استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر أو قبل ذلك إذا كانت الشعيرات بالية. فرشاة الأسنان البالية لن تقوم بعمل جيد في تنظيف أسنانك.

5. قم بتخزين فرشاة الأسنان غير مغطاة في وضع عمودي إذا أمكن ، واتركها تجف في الهواء حتى يتم استخدامها مرة أخرى.

تنظيف لسانك مهم لصحة أسنانك للأسباب التالية:

1. يتحكم في البكتيريا غير المرغوب فيها التي يمكن أن تسهم في تسوس الأسنان.

2. يحارب رائحة الفم الكريهة.

3. يحسن حاسة التذوق لديك.

4. تحصل على جمالية أفضل عند الابتسام أو الضحك.

5. كاشطات اللسان أو فرش اللسان تعمل بشكل جيد في إزالة البكتيريا من اللسان.

الخيط

إذا كان هناك شيء عالق بين أسنانك وتريد إزالته على الفور ، فالتزم باستخدام الأدوات المصممة للتنظيف بين الأسنان مثل الخيط ، والفرشاة الصغيرة التي تصل بين الأسنان وخيط تنظيف المياه.

يزيل الخيط السليم البلاك وجزيئات الطعام في الأماكن التي لا يمكن لفرشاة الأسنان الوصول إليها بسهولة - تحت خط اللثة وبين أسنانك، نظرًا لأن تراكم البلاك يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة ، فإن استخدام الخيط يوميًا أمر لا بد منه.

غسول الفم

يوفر غسول الفم ميزة الوصول إلى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة فرشاة الأسنان، هناك نوعان من غسول الفم: مستحضرات التجميل وعلاجي. غسول الفم التجميلي قد يتحكم مؤقتًا في رائحة الفم الكريهة ويترك وراءه طعمًا لطيفًا، لتجنب رائحة الفم الكريهة ، تجنب غسول الفم المحتوي على الكحول.

الطعام الصحى

تناول الطعام بشكل صحيح للحصول على ابتسامة صحية، تعتبر منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم مثل الجبن والزبادي مفيدة لصحة الأسنان، يجب على المرء أن يدمج الخضار الورقية الخضراء مثل التفاح والكرفس واللوز للحصول على أسنان متلألئة.

تجنب الأطعمة الضارة بصحة الأسنان

تجنب الحلوى المصنوعة من السكر الصلب والعض على الثلج لأنها يمكن أن تؤدي إلى حالة طارئة في الأسنان مثل كسر الأسنان ، تجنب القهوة والمشروبات الحمضية واستبدلها بالماء العادي.

غسل الفم

حاول أن تدمج عادة غسل الفم بالماء في كل مرة تأكل فيها الأطعمة اللزجة، قم بمزج الملح بالماء الدافئ لأنه ليس له أي آثار جانبية.