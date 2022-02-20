كل ما تريد معرفته عن أعراض سرطان المعدة وطرق العلاج

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القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان المعدة من أسرع أنواع السرطانات انتشارًا فى الجسم، يمكن أن يتطور في أي جزء من المعدة ومن هناك ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد والرئتين، فالسبب الدقيق للسرطان غير معروف، حيث تبدأ الخلايا في التكاثر دون حسيب ولا رقيب من تلقاء نفسها وتشكل ورمًا، قد تنفصل الخلايا من الورم عن مكانها الأصلي وتنتشر إلى الغدد الليمفاوية أو عبر مجرى الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هى أسباب الإصابة بسرطان المعدة؟

يعتبر سرطان المعدة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يدخنون أو يستهلكون الكحول، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان معرضون أيضًا لخطر متزايد، من المعروف أن عوامل أخرى مثل انخفاض استهلاك الفاكهة والخضروات ونقص حمض المعدة وزيادة العمر تساهم في الإصابة.

ما هي أعراض سرطان المعدة؟

الأعراض المبكرة للمرض غامضة للغاية وبالتالي قد لا يتم اكتشافها حتى يتقدم المرض، قد يكون أكثر الأعراض شيوعًا هو فقدان الوزن غير المبرر، قد تشمل الأعراض الأخرى:

الشعور بامتلاء المعدة بعد الوجبات

انتفاخ البطن الفعلي بعد الأكل

شعور دائم بالغثيان

حرقة في المعدة أو شعور بالحرقان في الحلق والمعدة

الإسهال أو الإمساك

ضعف وتعب

كيف يتم التشخيص؟

يأخذ الطبيب التاريخ الغذائي الكامل للمريض قبل طلب سلسلة من الاختبارات، يمكن إجراء اختبار البراز للتحقق من وجود آثار للدم.

الأشعة السينية

من المعدة ، يسمى اختبار الجهاز الهضمي العلوي لوجبة الباريوم ، للتحقق من وجود أي أورام أو نمو غير طبيعي.

التنظير

تنظير المعدة في هذا الإجراء ، يتم إدخال أنبوب رفيع في المعدة للتحقق من وجود أي أورام، يتم أيضًا فحص بطانة المعدة جيدًا بحثًا عن أي خلل، في حالة الاشتباه في الإصابة بالسرطان ، قد يتعين إجراء خزعة للتأكيد في هذا ، يتم إرسال جزء صغير من أنسجة الورم للاختبار المعملي.

ما هو علاج سرطان المعدة ؟

تستخدم ثلاث طرق للعلاج بشكل شائع ، الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. عادة ما يتم إجراء عملية جراحية لإزالة المعدة ، تسمى استئصال المعدة في هذا الإجراء ، تتم إزالة المعدة بالكامل (استئصال المعدة بالكامل) أو إزالة الجزء المصاب، إذا تمت إزالة المعدة بالكامل ، يقوم الطبيب بتوصيل أنبوب الطعام مباشرة بالأمعاء الدقيقة ويتعين على المريض تناول نظام غذائي معدل لبقية حياته.

إذا انتشر السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم ، يمكن إجراء العلاج الكيميائي، يتم إعطاء الأدوية المضادة للسرطان بجرعات لقتل الخلايا السرطانية، إذا تكرر السرطان بعد الجراحة ، يتم إجراء العلاج الإشعاعي ، حيث يتم قتل الخلايا السرطانية في منطقة محددة بواسطة الأشعة العميقة.

استئصال المعدة هي عملية جراحية كبرى ويتغير نمط حياة المريض لعدة أيام بعد الجراحة، التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا للجراحة هو ما يسمى بـ "متلازمة الإغراق" ، قد يعاني المريض من الغثيان والقيء والإسهال والدوخة بعد الوجبات لأن الطعام يدخل الأمعاء بسرعة كبيرة، يمكن حل ذلك عن طريق تناول وجبات صغيرة ولكن متكررة.

قد تشمل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي التعب وتساقط الشعر وزيادة التعرض للعدوى، قد يصاب المريض أيضًا بكدمات بسهولة، قد يؤدي العلاج الإشعاعي إلى تدمير الخلايا السليمة المجاورة، قد يتم تقييد حركات المريض حتى اكتمال الشفاء.