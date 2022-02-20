شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت دراسة جديدة، أن القهوة يمكنها الحماية من أمراض قاتلة، عن طريق إزالة الكوليسترول السيء من مجرى الدم.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز، فقد وجد الباحثون في جامعة “ماكماستر” الكندية أن استهلاك الكافيين المنتظم مرتبط بانخفاض مستويات بروتين يسمى PCSK9 في مجرى الدم.

وتعزز المستويات المنخفضة من هذا البروتين من قدرة الكبد على تكسير كوليسترول LDL، وهو النوع “الضار” الذي يمكن أن يسد الشرايين ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما توصل الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” إلى أن الكافيين يمنع أيضا تنشيط بروتين آخر يسمى SREBP2، والذي بدوره يقلل أيضا من مستويات PCSK9 في الدم.