أطعمة يجب أن تتناولها كل أسبوع لإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - لا يوجد طعام واحد لديه القدرة على إذابة دهون الجسم، ولكن هناك الكثير من الخيارات الغذائية التي يمكن أن تدعم جهود إنقاص الوزن عند تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي، ويعج تناول هذه الأطعمة كل أسبوع طريقة بسيطة للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة لإبقائك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الأطعمة على الألياف أو البروتين -أو كليهما- مما يساعد على إنقاص الوزن، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

أطعمة يجب أن تتناولها كل أسبوع لإنقاص الوزن1. بذور الشيا

الألياف ضرورية لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن لإنها مشبعة وتبطئ عملية الهضم وتجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وهذا مهم عندما يكون الشخص يعاني من نقص في السعرات الحرارية، وهو نهج شائع لفقدان الوزن.

إن تناول حصة من بذور الشيا - وهي عبارة عن ملعقتين كبيرتين تقريبًا - تلبي 40% من احتياجات الألياف اليومية أضفها إلى وجبة الإفطار.

2. الأسماك الدهنية

توصي هيئة الصحة البريطانية NHS بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا - يجب أن تكون إحداهما من الأسماك الزيتية.

بالإضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة قد تساعد في تقليل دهون الجسم.

المأكولات البحرية غنية أيضًا بالبروتين الذي يمكن أن يساعد في منع الجوع، ما يجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول.

3. الخضراوات الصليبية

الخضروات الصليبية هي الخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل: البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل واللفت والجرجير، وهذه الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يجعلها إضافة مثالية لأي خطة إنقاص الوزن.

4. الحبوب الكاملة

عند فقدان الوزن، يمتنع الكثيرون عن تناول الكربوهيدرات النشوية مثل المعكرونة والخبز والأرز ولكن إذا كان اختيار بدائل الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في الجسم.

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، تحتوي الحبوب الكاملة مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني والكينوا على الألياف التي تجعلنا نشعر بالرضا والشبع.

بالإضافة إلى ذلك، تفضل الأجسام والأدمغة الطاقة من الكربوهيدرات، لذا فإن تناول هذه الأطعمة جنبًا إلى جنب مع البروتين والدهون الصحية يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات المكررة والسكر، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تخريب جهود إنقاص الوزن.

5. التفاح

الفواكه إضافة ذكية لأي خطة صحية لفقدان الوزن.

يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من المحتوى المائي والألياف - خاصةً إذا كنت تأكل القشرة - وهي منخفضة السعرات الحرارية والشبع للإضافة إلى ذلك ، يقترح أن هذه العوامل تلعب دورًا في مساعدة الناس على إنقاص الوزن.

6. البيض

يعد البيض خيارًا رائعًا للإفطار لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذى يساعد فى إنقاص الوزن.