شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذئبة الحمراء هى أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يمكن أن تسبب التورم (الالتهاب) والألم في جميع أنحاء الجسم، عندما يكون لديك مرض مناعي ذاتي ، فإن جهاز المناعة في جسمك يحارب نفسه، ومن المفترض أن يحارب الجهاز المناعي التهديدات المحتملة للجسم.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة ، فقد تعاني من آلام المفاصل وحساسية الجلد والطفح الجلدي ومشاكل في الأعضاء الداخلية قد تظهر وتختفي العديد من الأعراض على شكل موجات - تسمى غالبًا نوبات. في بعض الأحيان، قد تكون أعراض مرض الذئبة خفيفة أو غير ملحوظة (بمعنى أنها في حالة هدوء) في أوقات أخرى، قد تواجه أعراضًا شديدة للحالة تؤثر بشدة على حياتك اليومية.

ما الذي يسبب مرض الذئبة؟

سبب مرض الذئبة غير معروف حاليًا، لا يزال الباحثون يعملون لمعرفة المزيد حول سبب حدوث مرض الذئبة، على الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، إلا أن هناك عوامل قد تلعب دورًا في هذه الحالة، يمكن أن تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة ما يلي:

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1:التغيرات الهرمونية،النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال وقد يكون هذا جزئيًا بسبب هرمونات مثل الإستروجين، و غالبًا ما يُلاحظ مرض الذئبة عند النساء خلال سنوات الإنجاب (من 15 إلى 44 عامًا) عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى2:العوامل البيئية،يمكن أن تزيد الجوانب المختلفة لبيئتك أيضًا من خطر الإصابة بمرض الذئبة، و يمكن أن تكون عوامل مثل كمية ضوء الشمس التي تتعرض لها ، والأدوية التي تتناولها ، والفيروسات التي ربما تكون قد تعرضت لها ، أو حتى الإجهاد ، من الأسباب المحتملة لمرض الذئبة، و يمكن أن يكون تاريخ التدخين أيضًا سببًا محتملاً لمرض الذئبة3:تاريخ عائلتك، قد يكون هناك عامل وراثي لمرض الذئبة. إذا كان لديك أفراد من العائلة مصابين بمرض الذئبة ، فإن خطر إصابتك بالمرض يزداد