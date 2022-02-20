شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ..الشخير علامة على توقف التنفس أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس أثناء نومك، إذا أخبرك شريكك أو رفيقك في الغرفة أو أخوك أو أي شخص ينام بجوارك أنك تشخر بصوت عالٍ ، أو إذا شعرت بالتعب الشديد حتى بعد نوم كامل لمدة 8 ساعات ، فقد تكون مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم ، الذي يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق أثناء النوم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

علامات انقطاع النفس النومى:

الشخير بصوت عال

عند الاستيقاظ من النوم إما مصابًا بألم شديد أو جاف في الحلق

الشعور بالنعاس عند الاستيقاظ

قلة الطاقة والخمول أثناء النهار

الاستيقاظ مع صداع حاد

أهم عوامل الخطر التي يجب أن تعرفها

1. زيادة الوزن يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، هذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل من المهم الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن تؤدي رواسب الدهون في الممرات الهوائية إلى إعاقة تنفسك أثناء النوم.

2. إذا كان لديك رقبة أكثر سمكًا ، فقد تكون عرضة لخطر تضييق المسالك الهوائية، يمكن أن يكون لديك أيضًا مجاري هوائية ضيقة إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين أو اللحمية.

3. الرجال أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بالنساء ، تزداد مخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم عند النساء عندما يكونن على وشك بلوغ سن اليأس أو زيادة الوزن.

4. بعض الأشخاص يعانون من توقف التنفس أثناء النوم في تاريخ عائلاتهم، مع تقدمك في العمر ، تزداد أيضًا مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

5. يعرضك التدخين لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، يزيد التدخين من الالتهاب واحتباس السوائل في مجرى الهواء العلوي.

6. احتقان الأنف يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، يمكن أن يؤدي احتقان الممرات الأنفية إلى صعوبة التنفس عن طريق الأنف.