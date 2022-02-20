شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للأرق .. وجبة خفيفة تساعد على النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن ثمار الموز مليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد العقل على الاسترخاء وكذلك العضلات وتساعد على سرعة النوم ليلاً.

وقالوا إن تناول الموز قبل وقت قصير من الذهاب إلى الفراش يحفز إنتاج الهرمونات الرئيسية المهدئة للدماغ وإنتاج الطاقة المهدئة.

وتوضح جمعية النوم الخيرية البريطانية: “أنه من المعروف أن بعض الأطعمة تعمل على تهدئة المخ وتساعد على تعزيز النوم، لذا فإن تناول أطعمة مناسبة في المساء هو بالتأكيد جزء من الوصفة لنوم سعيد”.

وضافت المؤسسة: “يعتبر الموز مصدراً ممتازاً للمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على استرخاء العضلات المرهقة، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية قبل النوم. كما يحتوي الموز على مادة التربتوفان المهمة لتحفيز إنتاج هرمونات تهدئة الدماغ الرئيسية، وتناول الموز كاملاً أو على شكل عصير يساعد على النوم” حسب إكسبريس البريطانية.

هذا ويحتاج البالغون في المتوسط من 7 إلى 9 ساعات نوم، والأطفال من 9 إلى 13 ساعة، والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يومياً، بينما يجد المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام، ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات من النوم ليلاً.