شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة أسنانك ومنع تسوسها.. تناول المكسرات والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر تسوس الأسنان على المينا وهى الطبقة الخارجية للأسنان، وكذلك طبقة العاج، والنظام الغذائي السيئ هو أحد الأسباب الرئيسية لتسوس الأسنان، ويشمل الأطعمة النشوية مثل الخبز والحبوب، والأطعمة السكرية مثل الصودا والشوكولاتة والكعك تسبب تسوس الأسنان، حيث تقوم البكتيريا بهضم بقايا الطعام على الأسنان وتحويلها إلى أحماض يتحد اللعاب والحمض وبقايا الطعام معًا لتكوين طبقة البلاك التي تلتصق بالأسنان، ينتج عن هذا تجاويف وتشكيل لوحة على سطح الأسنان، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

ترى أخصائية التغذية الهندية، بوجا مالهوترا، أن العديد من العناصر الغذائية مطلوبة للحفاظ على صحة الأسنان، من المهم أن يكون لديك مصادر غذائية لفيتامين أ وج. والحديد ، والكالسيوم، والزنك، والفوسفور والبروتينات من أجل أسنان صحية.

أغذية مفيدة لصحة الأسنان:

1. الخضار الورقية الخضراء

2. منتجات الألبان

3. اللوز

4. البيض

5. اللحوم الخالية من الدهون

6. الأسماك الدهنية

وقالت خبيرة التغذية، إن منتجات الألبان واللوز والخضروات الورقية كلها مصادر غنية بالكالسيوم، بينما البيض واللحوم الخالية من الدهن والأسماك الدهنية غنية بالفوسفور وتساعد في تمعدن الأسنان.

وأضافت، أن فيتامين C و A ضروريان لصحة اللثة، كما أن الفلور ضروري أيضًا لصحة الأسنان لأنه يمنع إزالة الكلس، كما أن البروبيوتيك مهم لأنه يساعد في منع البلاك وقمع نمو مسببات الأمراض.

وأوصت خبيرة التغذية، للحصول على أسنان صحية ومنع تسوس الأسنان ، قم بقطع الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي، الأطعمة السكرية أو الأطعمة الغنية بالسكر البسيط تخلق بيئة حمضية في الفم وتفسح المجال لتسوس الأسنان وتجويفها.

وشددت على ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، يعتبر التنظيف بالخيط بنفس أهمية تنظيف الأسنان وتأكد من تنظيفها بانتظام لمنع تسوس الأسنان.